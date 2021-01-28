連跌數個月…金山公寓租金 1月終於谷底反彈

Apartment List網站的灣區1月份公寓租金情況，兩臥公寓的中間租金(median rent)，舊金山是2290元(右4)，並不是灣區最高，東灣的都布林(Dublin, 左1)要3250元。(取自推特)

灣區 和舊金山 的公寓租金 ，終於看到「隧道盡頭的亮光」，在持續下跌了數個月之後，終於跌至谷底，並且在1月份開始回升。

27日公布的兩項租金報告顯示出谷底回升的跡象。房地產網站Apartment List的報告說，舊金山的1月份租金漲了0.4%。房地產網站Zumper的報告則說，租金回升了0.8%。

Apartment List的研究員沃諾克(Rob Warnock)說：「舊金山的租金市場正要翻過去年困難的一頁。」舊金山的公寓租金去年跌了27%，現在終於止跌回升；1月份的漲幅雖少，卻是谷底回升的轉捩點，反映出房東和房客終於找到平衡點，協議出雙方都能接受的生活成本。

沃諾克又指出，Apartment List的租金計算辦法，不只是計算1月份的租金，而是將過去三個月一起計算在內，所以報告中所說的1月份租金漲了0.4%，如果不計去年11月和12月，單是1月則漲幅是2%，因此1月份的租金已經明顯回升。

因受疫情衝擊，舊金山去年租金跌了27%，所以去年底舊金山的單臥公寓中間租金已跌至1983元，兩臥公寓則是2294元。

至於Zumper的報告顯示，1月份舊金山的單臥公寓中間租金是2680元，比去年12月每月只增加了20元，因此1月份的單臥公寓租金仍然比去年1月下跌了23.9%。

灣區另外兩大城市，聖荷西1月份租金比去年12月漲了1.9%，屋崙則漲了2.6%，而灣區人最喜歡出走的沙加緬度，1月的租金比上月漲了7.7%。1月份灣區兩臥公寓的租金，舊金山是2290元，並不是最高，東灣的都布林要3250元，屋崙1920元。

Zumper研究員喬艾迪斯(Anthemos Georgiades)27日的推文說，他預測灣區各地今年的租金將會回升，但不會回升至疫前水平，所以不會看到舊金山單臥公寓要3700元瘋狂情況；另外，因為在家工作的趨勢仍在發展，所以灣區的郊區房市今年仍很很熱絡。