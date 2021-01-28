我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾拒華童念公校 金山詹姆斯·登曼中學要改名

華裔打第2劑疫苗嚴重腹瀉「馬桶上過1天」

連跌數個月…金山公寓租金 1月終於谷底反彈

編譯組／灣區27日電
Apartment List網站的灣區1月份公寓租金情況，兩臥公寓的中間租金(median rent)，舊金山是2290元(右4)，並不是灣區最高，東灣的都布林(Dublin, 左1)要3250元。(取自推特)
Apartment List網站的灣區1月份公寓租金情況，兩臥公寓的中間租金(median rent)，舊金山是2290元(右4)，並不是灣區最高，東灣的都布林(Dublin, 左1)要3250元。(取自推特)

灣區舊金山的公寓租金，終於看到「隧道盡頭的亮光」，在持續下跌了數個月之後，終於跌至谷底，並且在1月份開始回升。

27日公布的兩項租金報告顯示出谷底回升的跡象。房地產網站Apartment List的報告說，舊金山的1月份租金漲了0.4%。房地產網站Zumper的報告則說，租金回升了0.8%。

Apartment List的研究員沃諾克(Rob Warnock)說：「舊金山的租金市場正要翻過去年困難的一頁。」舊金山的公寓租金去年跌了27%，現在終於止跌回升；1月份的漲幅雖少，卻是谷底回升的轉捩點，反映出房東和房客終於找到平衡點，協議出雙方都能接受的生活成本。

沃諾克又指出，Apartment List的租金計算辦法，不只是計算1月份的租金，而是將過去三個月一起計算在內，所以報告中所說的1月份租金漲了0.4%，如果不計去年11月和12月，單是1月則漲幅是2%，因此1月份的租金已經明顯回升。

因受疫情衝擊，舊金山去年租金跌了27%，所以去年底舊金山的單臥公寓中間租金已跌至1983元，兩臥公寓則是2294元。

至於Zumper的報告顯示，1月份舊金山的單臥公寓中間租金是2680元，比去年12月每月只增加了20元，因此1月份的單臥公寓租金仍然比去年1月下跌了23.9%。

灣區另外兩大城市，聖荷西1月份租金比去年12月漲了1.9%，屋崙則漲了2.6%，而灣區人最喜歡出走的沙加緬度，1月的租金比上月漲了7.7%。1月份灣區兩臥公寓的租金，舊金山是2290元，並不是最高，東灣的都布林要3250元，屋崙1920元。

Zumper研究員喬艾迪斯(Anthemos Georgiades)27日的推文說，他預測灣區各地今年的租金將會回升，但不會回升至疫前水平，所以不會看到舊金山單臥公寓要3700元瘋狂情況；另外，因為在家工作的趨勢仍在發展，所以灣區的郊區房市今年仍很很熱絡。

舊金山一個三臥出租公寓。(Getty Images)
舊金山一個三臥出租公寓。(Getty Images)

租金 舊金山 灣區

上一則

屋崙華埠兩搶案 兩名「華人英雄」見義勇為趕跑劫匪

下一則

新報告：舊金山灣區恐丟美科技中心地位

延伸閱讀

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
華裔女性第一位 金山市議會全票通過 朱嘉文任行政官

華裔女性第一位 金山市議會全票通過 朱嘉文任行政官
灣區26日新增確診3701例 22人死

灣區26日新增確診3701例 22人死
灣區9縣新冠疫情 單日確診5481例、101人死亡

灣區9縣新冠疫情 單日確診5481例、101人死亡
12月大裁員 灣區裁1.4萬人 加州占全美37%

12月大裁員 灣區裁1.4萬人 加州占全美37%
讓年輕人追夢！林書豪捐20萬元 幫助金山灣區亞裔青年

讓年輕人追夢！林書豪捐20萬元 幫助金山灣區亞裔青年

熱門新聞

舊金山市區天空22日出現一道美麗完整的彩虹。天氣預報說，本周末至下周四，將有三場暴風雨來襲，下周三將會降下本雨季最大的一場雨。（本報記者李晗／攝影）

今年最大暴風雨下周來 大氣河流襲灣區

2021-01-23 00:32
拜登就職典禮中，特勤人員David Cho（右）屢屢出現在電視畫面上。（視頻截圖）

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

2021-01-21 10:09
新研究報告指出，西班牙Pharma Mar公司在伊維薩海岸發現的一種海洋生物「海鞘」提取物研發的抗癌藥物Aplidin，治療新冠效力比瑞德西韋更強。(圖取自於Pharma Mar公司網站)

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

2021-01-27 10:50
加州疫苗發放和接種持續混亂，引發批評。州政府為此宣布設立統一管理網站，所有人都可以上網登記，以確定何時輪到自己接種，以及到何地接種。(Getty Images)

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

2021-01-26 23:17
加州宣布解除居家令，戶外用餐將恢復。（美聯社）

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

2021-01-25 22:58
新總統拜登承諾，在上任100天內為1億美國人接種疫苗。(Getty Images)

目標70%長者！加州衛生廳：65歲以上打疫苗 6月底前完成

2021-01-22 00:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡
龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量

龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量
想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸
財報差+投機軋空 道指大跌633點

財報差+投機軋空 道指大跌633點