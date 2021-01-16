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疫情衝擊矽谷 商業地產終結旺市

編譯組╱灣區15日電
新冠疫情衝擊矽谷，辦公室空置，商業地產終結旺市。(圖取自網路)
新冠疫情衝擊矽谷，辦公室空置，商業地產終結旺市。(圖取自網路)

商用房地產公司「高力國際」(Colliers International)新報告指出，矽谷辦公室空置率上升，租金也於2020年底下滑，主因是新冠疫情帶來的經濟不確定。矽谷2020年10-12月辦公室空置率是自2017年7-9月以來最高的一季，終結了矽谷商業地產榮景。

高力國際報告指出，矽谷辦公室地產市場過去曾有9年旺市，期間空出的空間都能馬上被填滿。不過 ，2019年10-12月第四季度開始新一波矽谷辦公室空置空間運用趨勢，是以租賃或轉租方式取代購入。該季度的辦公室空置空間，比已使用空間多了22萬2000平方呎，2020年全年則有152萬平方呎的空餘面積。

高力國際報告，矽谷2020年第四季度辦公室空置率為12.7%，比去年同期的9.6%高出許多。2020年第四季度矽谷辦公室空間平均租金為每月每平方呎5.17元，稍低於2019年第四季度的5.18元。報告指出，新冠疫情打亂2020年矽谷辦公室市場。不過仍有大型科技公司於2020年最末三個月完成大型辦公室租賃交易：

●Google母公司Alphabet所屬子公司、自駕科技領先者「Waymo」在山景城680 E. Middlefield Road轉租佔地17萬800平方呎辦公室，估計約有1000人可在此工作。報告指出，在甲骨文、惠普、Tesla等大型公司總部搬離灣區的此時，這項交易顯示Alphabet在山景城發展的承諾。

●臉書與亞馬遜也於2020年第四季度簽署了大型租約。總部位在西雅圖的亞馬遜在矽谷購地或租賃交易活動，相當活躍。2020年10月，亞馬遜以5930萬元在聖荷西市中心購進一筆大型工業用地，可能將開發成為Amazon.com服務部門現代化綜合園區。

於此同時，矽谷也有一些辦公室空間等待轉租，顯示由於新冠疫情，科技公司對辦公室空間需求減少。以下是目前空置待租的辦公室空間：

●Intuitive Surgical。桑尼維爾1388 Kifer Road占地8萬8900平方呎。

●Micro Focus。聖他克拉拉4555 Great America Parkway占地5萬6800平方呎。

●SVB Financial。聖他克拉拉3001 Tasman Drive占地5萬6400平方呎。

高力國際報告分析，儘管新冠病毒帶來不確定性，2021年仍有希望跡象，雖然辦公室空間的未來有待觀察，但專家相信，隨著疫苗開始推出並施打，最終將重返辦公室。

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