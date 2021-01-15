環境好、房價可負擔…太浩湖疫情之後「一房難求」

南太浩湖市的豪宅備受投資者青睞。（記者黃少華／攝影）

新冠疫情 於2020年3月開始大流行後，9個月來，太浩湖（Lake Tahoe）地區房地產 市場交易呈現瘋狂態勢。眾多買家為爭奪一座住宅輪番競標成為常態，使房價瘋漲且一房難求，尤其是靠近湖邊的社區。太浩湖地區迅速成為全美買家最熱中的房地產投資地之一。

在太浩湖湖邊可遠眺對面的雪山。（記者黃少華／攝影）

太浩湖湖邊的度假屋在過去一年成為投資者的熱門投資項目。（記者黃少華／攝影）

度假勝地 全美十大熱門社區

太浩湖位於加州和內華達州交界處，是北美最大的高山湖，也成全美最熱門的度假勝地之一。周邊城市擁有美麗的湖景、滑雪場、高山、森林以及內華達州一側的賭場。

冬季的太浩湖不僅是絕佳的滑雪場。鄰近的Squaw Valley是1960年冬季奧運會的舉辦場地，曾在2013年被Forbes評為全美十大滑雪勝地之一。夏季的太浩湖則是避暑勝地。每逢周末及各種公眾假期，環湖公路上載著水上摩托甚或獨木舟的露營車輛絡繹不絕。

南太浩湖市是太浩湖周邊最大的城市之一，位於加州跟內華達州的州界上。天堂村購物廣場（Heavenly Village）有30家商店、電影院以及10多家餐廳，為旅客提供優質購物體驗。塔拉克古蹟（Tallac Historic Site）上百年前就曾有世界最好度假村的美稱。

太浩湖地區近期被知名房地產網站Redfin評為全美十大熱門社區之一。Redfin表示，從2019年10月到2020年10月，太浩湖地區房屋銷售同比增長87%。中間售價為94萬5000元，上漲28%。房屋上市後成交的平均天數從48天下降到25天。雖然冬季成交量有所下降，但接下來的春季又將回暖。

南太浩湖市中心跨越加州和內華達州的交界處有大型商業中心。（記者黃少華／攝影）

南太浩湖在內華達州一側有大型賭場。（記者黃少華／攝影）

遠離喧囂 灣區 居民相繼遷居

RE/MAX房地產經紀人貝萊奇（Sabrina Belleci）說，太浩湖周邊住宅的買家主要是外地人。愈來愈多人從舊金山灣區（尤其是矽谷）搬到太浩湖周邊。主要目的是購買第二套住房，或遠離大城市喧囂而在一座舒適的度假屋過退休生活。

受疫情影響，許多原本在辦公室進行的工作已經過渡為遠程線上工作。遠程學習已經大範圍開展。這使得部分舊金山灣區的都市居民可以搬離。貝萊奇還表示，跟舊金山灣區的相比，太浩湖地區住宅的實際售價是可負擔的。

2020年下半年，不少前往太浩湖地區置業的是舊金山科技人。2020年7月末，Google宣布把員工居家工作的時間延長至2021年7，一大批灣區科技工作者前往太浩湖尋找更大的空間和更健康的生活方式。他們尋找帶家庭辦公室的更大住房、更多讓孩子玩耍的室內與戶外空間，以及參加游泳和騎自行車等戶外活動的機會。

很多投資者過去一直將太浩湖地區視為度假屋市場。但現在，許多家庭正計畫在這置業並停留更長時間。

舊金山新一輪的「城市外逃潮」正在重塑太浩湖地區的房地產市場。作為這一轉變的一部分，太浩湖正在經歷前所未有的競標戰房價上漲。

太浩湖湖邊房產擁有田園般的美景。（記者黃少華／攝影）

投報率高 住宅庫存急劇減少

南太浩湖Compass公司房地產經紀人吉爾平（Jackie Gilpin）表示，太浩湖住宅本來就有限，新建住宅更是少之又少。在買家瘋狂求購之下，待售住宅庫存急劇減少至史上最低的水平。貝萊奇說，這種旺盛的市場需求將於2021年持續下去，環湖住宅售價將繼續上漲，待售住宅庫存將保持在低位。

貝萊奇指出，太浩湖地區的房地產交易過熱，對當地社區和房地產經紀人行業都是嚴峻的挑戰。這種情況相當殘酷。當地只有15%的房地產經紀人能在新冠疫情大流行後的交易中分一杯羹。

還有一部分買家的購房目的是純粹投資。即使是三至四年前，在太浩湖地區買房的投資回報率也能達到50%至100%。

在新冠疫情之前，太浩湖地區的住宅在上市後通常要至少三至四個月才會售出。疫情發生之後，30天內就可以售出。其中一些住宅在一周內就售光，買家用現金支付房款。

蘇富比（Sierra Sotheby）國際房地產公司經紀人布雷克（Breck Total）說，2020年下半年以來，住宅上市後通常會收到6至12個報價。

許多住宅的售價遠遠高於要價。比如，最近有一套位於特拉基（Truckee）市中心的住宅上市。賣家開價為165萬元。不到24小時，買方就以200萬元的價格與賣方成交並簽訂了合同。

太浩湖周邊的房地產備受灣區投資者青睞。（記者黃少華／攝影）

太浩湖周邊房屋給投資者廣闊的戶外空間。（記者黃少華／攝影）

買房建議 與當地經紀人合作

幾乎所有的交易都是全現金。布雷克表示，如果買家需要貸款，他們獲得住宅的機會很小。因為賣家更喜歡一次性全現金交易。

貝萊奇指出，早在2020年6月份，太浩湖當地居民就被迫退出了買方市場。她表示，由於缺乏評估師，貸款現在需要較長時間才能拿到。這實際上阻礙了首次購房者。

以Tahoe Donner滑雪度假社區為例，往年在夏季6月通常有80至120套待售住房在市場上。2020年6月只剩下十幾套，僅是往年的十分之一。蘇富比公司代表桑切斯（Kaili Sanchez）說，該公司2020年6月份在太浩湖地區的住宅銷售總額高達1億9100萬元，比2019年6月7200萬元的銷售總額高出近兩倍。

庫存見底以及房價飆升，也大大推高了房屋租賃價格。一些原來只租1500元的單位暴漲至5000元。

貝萊奇和吉爾平都建議，購房者要與本地房地產經紀人合作，因為她們熟知當地情況。她們還認為，購房者盡可能與本地的貸款機構合作，以便較快獲得貸款的預審資格。