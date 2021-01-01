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聖利安住交通位置獨特 華人置業新熱點

記者劉先進／專題報導
根據在線平台Zillow數據，縱觀近年來的走勢，聖利安住的房價在2012年3月為谷底，房價中位數為30萬2000元，隨後幾乎一路飆升，有接近9年時間。（取自Zillow網站）
根據在線平台Zillow數據，縱觀近年來的走勢，聖利安住的房價在2012年3月為谷底，房價中位數為30萬2000元，隨後幾乎一路飆升，有接近9年時間。（取自Zillow網站）

東灣聖利安住（San Leandro），交通位置獨特，靠近東灣中心屋崙（Oakland，也譯作奧克蘭），距離南灣不遠，驅車到舊金山25分鐘。近年來成為灣區樓市熱門所在地，華人地產經紀表示，不少華人全額現金或大額現金出手置業，毫不含糊。

疫情衝擊之下，對聖利安住的樓市卻是利好消息，因為有客戶擔心在舊金山等地分租公寓、共用洗衣機有風險，反而願意入手聖利安住這樣交通方便、有升值空間的房子。

東灣聖利安住近年來成為華人置業熱點區域，房產升值空間較大。（記者劉先進／攝影）
東灣聖利安住近年來成為華人置業熱點區域，房產升值空間較大。（記者劉先進／攝影）

生活方便 升值空間大

從地圖上看，聖利安住是阿拉米達縣的一個大型郊區小鎮。位於灣區的海灣東岸，在西北部的屋崙與東南部的海沃之間。公路580和880穿越城市，交通便捷。根據資料介紹，亞裔占全市人口34%，其中多數為華裔。

華人Martin表示，選擇在聖利安住安家，有多個因素。聖利安住北靠東灣中心城市屋崙，南臨矽谷等地區，驅車到舊金山，或到三谷地區（Tri-Valley）的都布林（Dublin）等城市都不遠，交通位置獨特。且城市內有3家亞裔超市，有2個捷運站，還有多個華人餐廳。

東灣聖利安住近年來成為華人置業熱點區域，房產升值空間較大。（記者劉先進／攝影）
東灣聖利安住近年來成為華人置業熱點區域，房產升值空間較大。（記者劉先進／攝影）

城市的學區中等，並不太差，無論是生活，還是出行，都比較方便。重要的是，城市房屋升值空間巨大，數年前購買的房子，上漲10萬以上輕而易舉。

房價飆升 連9年不停歇

縱觀近年來的走勢，聖利安住的房價在2012年3月為谷底，房價中位數為30萬2000元，隨後幾乎一路飆升，有接近9年時間。

東灣聖利安住近年來成為華人置業熱點區域，房產升值空間較大。（記者劉先進／攝影）
東灣聖利安住近年來成為華人置業熱點區域，房產升值空間較大。（記者劉先進／攝影）

根據全美在線房產資訊平台Zillow的數據，目前聖利安住獨立屋和公寓的房屋價值中位數是75萬8383元，此價格經過季節性調整，去除異常值。在過去的一年中，房價上漲了12.4%，而Zillow預測，在未來一年內，房價將上漲11.6%。

東灣聖利安住近年來成為華人置業熱點區域，房產升值空間較大。（記者劉先進／攝影）
東灣聖利安住近年來成為華人置業熱點區域，房產升值空間較大。（記者劉先進／攝影）

與此同時，舊金山-屋崙-海沃都會區（San Francisco-Oakland-Hayward Metro）的房價中位數為115萬8018元。房價在過去一年中上漲了5.7%，Zillow預測未來一年將上漲9.0%。相較而言，聖利安住的房價頗有優勢。

現金買房 出手不猶豫

雙葉地產公司（Pacific East Bay Real Estate）經紀人何晶晶（Jingjing He）表示，聖利安住的房價相對能負擔得起。比如鄰近社區的佛利蒙和卡斯楚谷（Castro Valley），同樣戶型或面積的房子，要比聖利安住貴20到30萬，所以逐漸成為華人置業的熱門區域。

「不少華人買房後，帶動親朋好友過去安家落戶。類似華人移民，前面的人定居一個地方，後面的也跟過來，逐漸集中在一起。」

聖利安住市中心有銀行、商場和餐廳，生活方便。（記者劉先進／攝影）
聖利安住市中心有銀行、商場和餐廳，生活方便。（記者劉先進／攝影）

何晶晶說，正因為價位合理、交通方便，聖利安住的房子最近數年一直供不應求。不少華人選擇全額或大比例現金頭款購房。平均來說，20個客人中，就有1個人用大量現金購房，且幾乎肯定是華裔。

何晶晶說，數年來，聖利安住房市一直很好。前年有客人還直接用60萬5000元的現金入手，可見樓市的紅火。今年經手的客戶中，也有5個華裔是用30%或以上的現金付頭款，再貸款置業，出手絕不猶豫。且聖利安住的房屋增值空間很大，3年前60萬買的房子，如今要80萬才行。

東灣聖利安住近年來成為華人置業熱點區域，房產升值空間較大。（記者劉先進／攝影）
東灣聖利安住近年來成為華人置業熱點區域，房產升值空間較大。（記者劉先進／攝影）

擔心疫情 郊區變熱門

何晶晶表示，新冠疫情衝擊之下，雖然經濟不景氣，但灣區房價並未出現下跌，反而逆勢增長。疫情讓更多人願意到稍遠的郊區置業。

比如，以前租住舊金山公寓的，和其他人共用大門、電梯和洗衣機，擔心有被傳播感染新冠病毒的風險，所以有人出於健康安全考慮，願意到聖利安住這樣價格適中的地方置業。再說，同樣的價位，能在聖利安住購買到更大空間的房子，能更好滿足遠程辦公的需求。

疫情中，雖然有地產經紀推出視訊看房，但何晶晶並不看好。她認為，買房是影響一生的決定，視頻看房沒有實地觀察感受的優點。

聖利安住市中心有銀行、商場和餐廳，生活方便。（記者劉先進／攝影）
聖利安住市中心有銀行、商場和餐廳，生活方便。（記者劉先進／攝影）

由於疫情，她已經不做開放參觀日（open house），而是要求看房的客戶必須提前預約，每次進入同一棟房子，最多只能同一家的2人。需要戴口罩、鞋套和手套。提前簽署安全風險知情書。看房後，經紀人會不斷消毒擦拭客戶摸過的地方，做足防疫措施。

東灣聖利安住近年來成為華人置業熱點區域，房產升值空間較大。（記者劉先進／攝影）
東灣聖利安住近年來成為華人置業熱點區域，房產升值空間較大。（記者劉先進／攝影）
聖利安住市中心有銀行、商場和餐廳，生活方便。（記者劉先進／攝影）
聖利安住市中心有銀行、商場和餐廳，生活方便。（記者劉先進／攝影）
東灣聖利安住近年來成為華人置業熱點區域，房產升值空間較大。（記者劉先進／攝影）
東灣聖利安住近年來成為華人置業熱點區域，房產升值空間較大。（記者劉先進／攝影）
聖利安住市中心有銀行、商場和餐廳，生活方便。（記者劉先進／攝影）
聖利安住市中心有銀行、商場和餐廳，生活方便。（記者劉先進／攝影）

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