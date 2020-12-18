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莫干山環境優美 華人移民增加

記者李榮／聖荷西報導
莫干山也有一些較新的建案。（記者李榮／攝影）
莫干山也有一些較新的建案。（記者李榮／攝影）

莫干山（Morgan Hill）在1906年建市，早期主要是附近農民、果園、農場主的居住地，後來隨著灣區產業與城市的蓬勃，逐漸發展。不過，莫干山仍算是一個相對較小的城市，根據上一次的人口普查，人口不到4萬人。

莫干山是很多人忽略的好選擇。（取自地產網站）
莫干山是很多人忽略的好選擇。（取自地產網站）

雖然莫干山主要還是比較「白」的城市，不過近年來亞裔與華人的移民也有逐漸增加的趨勢。一方面是因為莫干山的環境優美，有很多自然的風景、公園與步道，例如很多人喜歡莫干山市內的安德森湖（Anderson Lake）、徹斯伯湖（Chesbro Lake）、Uvas Reservoir等，都別具風味。另一方面莫干山的市中心有商店、餐廳、酒館等，周末還有農夫市集，熱鬧活潑，機能豐沛。如果想要到Carmel，或者圓石灘高爾夫球場（Pebble Beach Golf Links）等度假區，從莫干山出發，也只要約一小時的車程。

周末也有農夫市集。（記者李榮／攝影）
周末也有農夫市集。（記者李榮／攝影）

莫干山市中心餐廳的生意不錯。（記者李榮／攝影）
莫干山市中心餐廳的生意不錯。（記者李榮／攝影）

交通便利 採購也方便

事實上，莫干山的交通算是相當便利。不堵車時，到聖荷西市中心只要25分鐘，離亞洲餐廳、超市密集的華人區庫比蒂諾、西聖荷西一代，開車過去約30分鐘。住在莫干山，要到東聖荷西的獅子城採購也不遠。如果往南到吉爾洛（Gilroy）的暢貨中心，更是只要約15分鐘。

搬到莫干山已經四、五年的Cindy Chang指出，自己與先生原本在聖他克拉拉市租屋，月租得要近3000元，還只是小公寓；雖然上班方便，但是空間實在不大，只有1000出頭平方呎。後來決定要買房，與地產經紀曾經多方探索很多不同的區塊。後來會選擇莫干山，一個原因是因為交通還算方便，如果彈性的話通勤時間不會太久，另外，就是能夠買到比較大的空間，小孩子有地方能夠活動、跑跳。

她進一步表示，在莫干山住了幾年，愈來愈習慣莫干山的生活；雖然當地的亞洲型態的生活不若傳統南灣幾個華人聚集區，但是莫干山的環境很有「美式風味」，鄰居也都非常和藹、親切，市中心又有不少好吃的餐廳，「我跟先生都覺得更像生活在美國。莫干山對移民的我們來說，好像更有異國文化的感覺。」

鄰里親切 美式風味濃

除了首購族因為預算選擇莫干山置產以外，地產經紀、華美地產協會前會長陳建芬（Jennifer Chen）也指出，還有不少人是因為退休換房，而選擇莫干山落腳。例如，她就有客人是要將原本的房子賣掉，一部分留做生活費，另外再到莫干山買房，「賣了庫比蒂諾、薩拉度加的房子，到莫干山買一棟，剩下留著生活綽綽有餘。」

莫干山也有不少新的建案。（取自地產網站）
莫干山也有不少新的建案。（取自地產網站）

相較於南灣一級蛋黃區，莫干山生活環境好，性價比高。（取自地產網站）
相較於南灣一級蛋黃區，莫干山生活環境好，性價比高。（取自地產網站）

陳建芬說，整體來說莫干山的環境不錯，價錢也更能負擔；另外除了傳統美式洋房以外，莫干山也有一些較新的建案，供民眾選擇。

「我自己住在聖荷西的Evergreen，莫干山離我家也不是太遠。」陳建芬指出，人口是不斷流動的，每個城市與小區都不斷在改變，漸漸的會有不同的風格，吸引新的住民遷入，另外當然也會有人遷出。一些原本世代住在南灣的人，後來逐漸往莫干山這樣的城市移動，也讓莫干山呈現了更為美國的風情。

豪宅等級配置的酒窖。（取自地產網站）
豪宅等級配置的酒窖。（取自地產網站）

莫干山不少物件，空間足夠、大器。（取自地產網站）
莫干山不少物件，空間足夠、大器。（取自地產網站）

她表示，新冠肺炎之後，有些人因為能夠在家上班，不必一定要住在公司附近，因而往莫干山、或是Tracy這些「性價比」較高的地區移動。而疫情導致政府寬鬆的救市政策，也同樣讓地產的保值、增值作用更為明顯，即使在小商業與經濟表現不好的情況下，房價至今不跌反漲。「當然，未來的趨勢沒人敢說。通膨是確實的，然而疫情對於經濟及房市的影響，現在是還看不清楚。畢竟對於法拍、驅離等，目前還是暫時停滯的，疫情後是否會回到過往每日進辦公室的日子也不知道，一切都還在觀察之中。」

莫干山的生活環境非常別緻。（記者李榮／攝影）
莫干山的生活環境非常別緻。（記者李榮／攝影）
很多巷弄中寧靜又不失風味。（記者李榮／攝影）
很多巷弄中寧靜又不失風味。（記者李榮／攝影）
有些物件還有漂亮的山景。（取自地產網站）
有些物件還有漂亮的山景。（取自地產網站）

聖荷西 疫情 華人

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