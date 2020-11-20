疫情中…沙加緬度買房「用搶的」

沙加緬度房市現在非常火爆。（取材自維基百科）

疫情之後，居家辦公成為新常態，因此許多居住在城市中的高薪人士，也都開始考慮搬往郊區，用更便宜的價格，住上更舒適寬敞的房子。

一直在承受昂貴租金 和房價 的灣區 人於是大量出走，湧入加州的州府沙加緬度（Sacramento），即老華僑移民口中的「二埠」，讓沙加緬度的房地產市場變得非常火熱。

過去十年沙加緬度市的房價走勢。（取自Zillow）

沙加緬度地處加州中谷，因為是加州政治中心，圍繞在其周圍的大小城市構成了一個相當規模的都會區域。沙加緬度市本身，是州府所在地，人口大約是50萬人；但是更大範圍的則是沙加緬度縣，這就包括了沙加緬度市附近的一些小城，全縣人口大約有150萬人。

加州州府大樓。（記者李晗╱攝影）

州府都會區 遠離地震帶

作為加州首府，所有的州級的官員都在沙加緬度上班，像是州長、副州長、財長、州議會等等，他們的辦公室都設置在沙加緬度。州府主導整個城市的動向，也成了當地居民日常的重要一部分。在沙城之中，最大的僱主就是加州政府，僱傭人數約為7萬。

沙加緬度距離舊金山大約100哩，不堵車情況下大約兩小時內可以抵達。此外，沙加緬度前往知名滑雪旅遊勝地太浩湖（Lake Tahoe）也只需要兩個小時。沙加緬度也有自己的機場，知名電影「鳥小姐」（Lady Bird）就是在當地取景拍攝，其中就包括當地的機場。

相較於灣區，沙加緬度的天氣的溫差較大，夏天會非常炎熱，冬天也會很冷。但是，相較北加灣區和南加洛杉磯常常受地震困擾，沙加緬度距離活躍地震帶還有相當一段距離，當地華人也表示較少關注地震的新聞，這對本地房地產市場是個利多因素。

沙加緬度現在興建許多新的房子。（記者李晗╱攝影） 原本許多空地，現在都開發來建房子。（記者李晗╱攝影）

房價很親民 中價位40萬

雖然沙加緬度的房價一直都在上漲，但是相較於灣區隨便一棟房子都上百萬的價格，這裡房價則親民許多，幾乎只有灣區的一半，甚至舊金山是三分之一。

根據多個房地產網站的數字，沙加緬度縣的房地產中間價位大約是40萬左右。縣內不同城市的價格有高有低，像沙加緬度市內可能較低一些，但是近郊的一些小城可能比沙加緬度市內要更一些，比如麋鹿林（Elk Grove），房屋均價可達48萬，佛爾森（Folsom）的房屋的均價則可以到60萬。

州長紐森（Gavin Newsom）上任之後，就搬去沙加緬度的近郊Fair Oaks市。當地的房屋均價則是49萬元左右。

據悉連月來沙加緬度的房屋銷售速度非常快。上市的房屋在市場上停留的時間都不足一個月，大概三個星期左右就會被賣掉。而且，本來沙加緬度的市場上房子存貨（inventory）就不多。而且，以前在沙加緬度買房子，買家基本上都能殺殺價，現在反而都要用比上市價格更高一點的價格才能買到。

與此同時，盡管都會區的租金目前都在下跌，但是沙加緬度的租金則是逆勢上漲。10月的數據顯示，沙加緬度的租金增幅在全國排名第五，而單間公寓一居室的租金漲幅則排名第六。Studio的租金價格比去年上漲了16.2％，使租金中位數達到1400美元。

在沙加緬度縣內居住了30年的房地產經紀潘蓉芳說，疫情後沙加緬度房市非常火爆，直言「現在買房子都是要搶的」。

據她的觀察，5月份開始，沙加緬度的房價就開始慢慢起來了，其中很多人都是從灣區過來看房子的。因為現在在家辦公，因此很多人都可以離開灣區。也有部分人是退休後搬來這裡的，賣了灣區的房子之後，「一買就可以買好幾棟」。

潘蓉芳對於沙加緬度的居住環境讚不絕口。她說，沙加緬度的天氣很不錯，像是日常休閒的活動，比如釣魚，戶外行走，都很方便。而且距離太浩湖也近，去滑雪也方便。此外，沙加緬度縣內的學區大部分都不錯，華人在這裡生活都很方便，華人社團組織也很多。潘蓉芳自己連續多年在當地參與組織慶祝中國農曆新年活動。

同樣是在沙加緬度居住約20年的房地產中介黃錦雄，當初就是為了小孩才搬來沙加緬度。他說自己原本是住在舊金山，但是後來發現儘管自己在舊金山不錯的社區，但對該區的學校不滿意，所以決定搬來沙加緬度，為了當地的好學區。

他有一位客人，自己和太太都是在灣區做醫生的，收入都不錯。但是儘管是高收入人士，但是在灣區仍然非常拮据，而且因為亞洲人重視教育，他們所在的東灣一帶學區不好，治安也很差。最終他們成功申請轉調來沙加緬度，學區也好，很輕鬆就買了房子，而且住的也舒適。

「這類的例子講不完，」黃錦雄說。他也說自己的媽媽也從舊金山搬了過來，一開始也不願意，但是後來發現，搬來之後省下了不少錢，這部分的錢反而還可以拿來回到舊金山消費。

沙加緬度縣內環境良好，房子均價大約是40萬。（記者李晗╱攝影）

宜平穩投資 不適合炒房

黃錦雄認為，如果希望通過炒賣房子大賺一筆的話，那麼沙加緬度未必是一個理想的地方。他經過這幾十年對於沙加緬度的房價走勢的觀察，認為這裡更適合做一些平穩的小投資，比如買了房子來做小房東。

他說，曾經在二、三十年前有一段時間，有買家一窩蜂來買了很多房子，房價漲了一段時間，但是後來都跌了回來。他也說在2005年的時候也大漲過，後來也都跌了回來。也就是說，沙加緬度不太會出現灣區那樣的房價暴漲翻倍的景象。

至於現在的上漲走勢，黃錦雄覺得是健康的趨勢，因為沙加緬度的供求一直都較正常，不會「過度蓋房」（overbuilt），除非有更大的天災人禍的影響，房價應該不會大跌，但是買家們也不要期望這裡能夠短時間內翻倍然後大賺一筆。

「我們這裡房價合理，租金也合理，」黃錦雄說，結合當地的生活成本及其他多方面考量，沙加緬度是一個理想的居住地。