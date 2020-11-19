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灣區94027郵區 全美房價最貴

編譯組╱灣區18日電
矽谷城市阿賽頓(Atherton)，房價中位數超過700萬，這個城市所在的94027，再次成為全美房價最貴的郵區。圖為阿賽頓一棟典型的豪宅。(Getty Images）
矽谷城市阿賽頓(Atherton)，房價中位數超過700萬，這個城市所在的94027，再次成為全美房價最貴的郵區。圖為阿賽頓一棟典型的豪宅。(Getty Images）

不少人都知道矽谷城市阿賽頓(Atherton)的房價很貴，但較少人知道，這個城市所在的94027郵區，是全美房價最貴的郵區。

房地產網站「沙魚地產」(PropertyShark)的最新報告顯示，房價中位數(median prices)超過700萬元的94027，再次成為全美房價最貴的郵區。不少矽谷科技名人都住在這個城市，例如前Google執行長施密特(Eric Schmidt)、臉書營運長桑德柏格(Sheryl Sandberg)、以及前惠普執行長惠特曼(Meg Whitman)。

「最貴郵區」榜上，北灣馬連縣羅斯市(Ross)的94957，全美排名第4，中間房價是360萬5000元。州長紐森到州府沙加緬度上任前，就住在羅斯市。

矽谷城市波度拉谷(Portola Valley)，中間房價353萬元，全美排第5。波度拉谷過去一年房價漲了7%，羅斯市則漲了8%。

「沙魚地產」列出全美121個最貴郵區，其中的50個都位於灣區九縣之內。而舊金山一城之內就占了11個。舊金山因此成為最貴郵區密度最高的城市。舊金山瑪連納區的94123，中間房價215萬元，排第36。華人聚居的列治文區(Richmond)的94118，中間房價202萬8000元，排42。卡斯楚區(Castro)的94114，排52。

在121個最貴郵區中，加州占了87個，因此成為最多最貴郵區的州。洛杉磯縣有23個郵區上榜，因此成為最多最貴郵區的縣。

疫情使灣區科技人大量搬到太浩湖地區，這個地區的房價急速上漲；在太浩湖的加州和內華達州邊界的格林布洛克市的89413，中間房價漲了23%，至217萬元，全美排第35名。

在全美121個房價最貴的郵區中，灣區占了50個（左圖）。舊金山全市有11個郵區登...
在全美121個房價最貴的郵區中，灣區占了50個（左圖）。舊金山全市有11個郵區登上全美121個最貴郵區的名單上，因為成為最貴郵區最集中的城市（右圖）。(取自PropertyShark)

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