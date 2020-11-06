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布利桑頓學區優越、治安良好 成華人最愛溫馨小城

記者黃少華／專題報導
布利桑頓歷史文化老城區已有126年歷史。（記者黃少華／攝影）
布利桑頓歷史文化老城區已有126年歷史。（記者黃少華／攝影）

優越的校區、絕佳的治安營商以及居住環境，使東灣三谷地區的布利桑頓（Pleasanton）近年來吸引了大量亞裔家庭前往置業。市內住宅物業價值持續上升，當下的布利桑頓已成新買家的熱門選擇之一。

全美國評比 宜居都市之一

十年前的人口普查，布利桑頓被認定是全國最富有的中等都市之一，「財富」雜誌將其評為「2014年最宜居的50個都市」第31名、全國收入最高城鎮排行榜第9名，也被「華爾街24/7」評選為「美國50個最宜居的都市」之一。這些排名是根據犯罪、教育、就業增長、娛樂、基礎設施、環境、住房負擔能力等變量確定的。

老城區餐飲業的戶外用餐生意相當興旺。（記者黃少華／攝影）
老城區餐飲業的戶外用餐生意相當興旺。（記者黃少華／攝影）

布利桑頓有超過1200畝的公園、開放空間和小徑，給居民和遊客提供了充分的休閒娛樂機會。市中心是有悠久歷史的旅遊勝地，擁有獨特的小商店和服務，而附近新開發的Stoneridge購物中心擁有超過165家專賣店和餐廳。全市擁有超過220家餐廳，包括咖啡館、甜點店、披薩店跟高級餐廳等。

布利桑頓常年有各種節慶活動：免費的夏季系列音樂會、沿Main St.的節日和遊行、每周的農貿市場、Callippe高爾夫球會、表演和視覺藝術中心等。

位於I-580和I-680的交界處，毗鄰矽谷、舊金山和中谷的主要商業市場，獨特的地理位置為布利桑頓創造優越營商環境奠定了基礎。

小學到高中 沒有差的學校

從「財富」500強到本土創新公司，布利桑頓支持著一個由4000多家公司組成的商業社區。在超過1500萬平方呎的辦公和工業空間中，商業部門從軟件到生物技術再到專業服務，無所不包。許多企業在國家認可的Hacienda Business Park安家，該園區擁有850畝多功能空間和有線基礎設施。

西都布林／布利桑頓和都布林／布利桑頓兩個灣區捷運站、Altamont Corridor Express通勤火車、三谷地區公車，為上班族前往布利桑頓工作提供了公交通勤工具。

市中心的公共交通和綠化空間讓居民普遍感到舒適。（記者黃少華／攝影）
市中心的公共交通和綠化空間讓居民普遍感到舒適。（記者黃少華／攝影）

華人居民Karen與丈夫和兩個孩子已經在布利桑頓置業將近十年。房子位處老城區的獨立屋，室內建築面積約為1500平方呎，是三房兩衛浴的結構。這座房子的優點之一，是前院和後院有1萬多平方呎的戶外面積，老城區房子的院子如果有6000多平方呎就相當不錯，新開發區的房子則普遍沒有大院子。

2011年，Karen一家以接近58萬元的成交價買下這座房子，如今的估值已經達到100萬元左右。

Karen特別提到，布利桑頓的學校，從小學到高中評分都很好，沒有差的學校，這是選擇在這座城市置業的重要原因。但因為一些加稅提案長期未獲不少年長選民支持而導致稅收欠缺，布利桑頓校區的部分教育資源沒有聖拉蒙和佛利蒙那麼豐富。

Karen表示，生活便利、環境和治安好，也是布利桑頓的好處。2018年，布利桑頓被評為美國十大環境良好的小城市。Karen從家裡駕車出發，五分鐘內就可以上去680和580兩條高速公路，前往大華99、沃爾瑪、Safeway等大超市，以及史丹福醫院、凱瑟醫療機構等醫院也相當方便。她指出，以前打開車庫門過夜都不會發生盜竊案，雖然現在不行，布利桑頓依然比周邊城市安全。

新的大華99超市給華人居民提供了更便利的購物選擇。（記者黃少華／攝影）
新的大華99超市給華人居民提供了更便利的購物選擇。（記者黃少華／攝影）
老城區獨立屋的環境和治安是不少華人居民置業的重要考慮因素。（記者黃少華／攝影）
老城區獨立屋的環境和治安是不少華人居民置業的重要考慮因素。（記者黃少華／攝影）

另一名華人馬艷也是一家四口，與丈夫和兩個孩子在布利桑頓置業。她說，之所以選擇布利桑頓，是因為有人推薦布利桑頓的學區。於是，為了孩子的教育，她們於2006年從芝加哥移居布利桑頓，一年之後買下了現在居住的房子。

便利治安好 華人安心置業

從事數據分析工作的馬艷一家也是在老城區置業，當年以62萬元買進一間獨立屋，三房兩衛浴，建築面積是1700多呎，後院較小，只有3000多呎。如今，這所房子的估值已達到95萬元左右 。即使在2009年金融危機時，房價也沒有下降很多。

馬艷表示，布利桑頓是宜居之城，住得舒適，校區和治安讓人放心。布利桑頓是一座歷史小城，有博物館，有時會看到不少街邊演出，琳瑯滿目的Main St.街邊特色小店讓她的女兒非常喜歡。與她家一路之隔就有一個大公園，而且步行較短時間就能帶孩子去到小學上課，讓她感到相當方便。

老城區Main St.充滿琳瑯滿目的小商店，並且預告各種文化展演。（記者黃少華／...
老城區Main St.充滿琳瑯滿目的小商店，並且預告各種文化展演。（記者黃少華／攝影）

布利桑頓市內有兩所高中，在北加州的排行榜上都很靠前，其中一所的排名更達到20名左右。2006年，她的大女兒上幼兒園，整個班級兩個亞裔小女孩。後來，隨著過半買家是亞裔，亞裔居民的比例從不足20%上升至超過40%，跟白人居民比例相當，校區內的亞裔學生也迅速增多。

馬艷的丈夫在利物摩（Livermore）工作。每天自駕車走580公路上班，只需要15分鐘，下班回家也是差不多的時間，非常方便。

疫情雖影響 房價穩定上揚

儘管遭受疫情影響，布利桑頓的房價繼續穩步上揚。房地產經紀人胡瑞琳（Grace Hu）說，今年8月，布利桑頓的住宅物業均價達到117萬元，已經相當接近2019年的峰值。預計進入2021年，均價將繼續小幅上漲，並且逼近2019年的峰值甚至是120萬元關口。

十年前的金融危機時期，布利桑頓的住宅物業均價大約是60萬元，到了2013年至2014年經濟開始復甦時，均價就突破70萬元。2017年至2018年，均價突破了100萬元大關。2019年，均價又迅速上升至接近120萬元。

根據十年前的人口普查數據，布利桑頓全市居民有8萬2267人，家庭年收入中位數為14萬2412元。胡瑞琳說，目前，全市住宅物業單位總數為2萬6053個，獨立屋的住房存量百分比為75.7%，業主自住率高達68.6%。

胡瑞琳統計，10月7日至10月12日的一周期間，布利桑頓全市有17個住宅物業完成交易。從9月中旬至10月中旬的30天時間，全市完成交易的物業有88個。這表明，布利桑頓的住宅物業仍然備受買家青睞。

東灣房地產經紀人協會今年9月份發布的數據顯示，布利桑頓全市在9月份共售出獨立屋77棟，售價中位數126萬5000元。到9月份最後一天，全市掛牌出售的獨立屋僅剩40間。截至9月底，全市獨立屋從上市到完成交易平均需要34天。

老城區獨立屋的估值已普遍達到百萬元。（記者黃少華／攝影）
老城區獨立屋的估值已普遍達到百萬元。（記者黃少華／攝影）

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