東灣皮諾 房價實惠 升值空間大 不少華人進駐

東灣皮諾的房屋，價格實惠升值空間大，成為不少華人置業的選擇。（記者劉先進／攝影）

皮諾（Pinole）位於柏克萊（Berkeley）、艾爾賽利度（El Cerrito）以北，毗鄰東灣中心城市屋崙（Oakland），距離舊金山 不到30分鐘。有地產經紀分析，疫情 改變很多人的購房計畫，加上遠程辦公的普及，人們購房不再拘泥於城市核心，而是選擇類似皮諾這樣價格實惠、有升值空間的地段，不少華人也在皮諾購房。

東灣皮諾的房屋，價格實惠升值空間大，成為不少華人置業的選擇。（記者劉先進／攝影） 皮諾市政廳。（記者劉先進／攝影） 皮諾的圖書館。（記者劉先進／攝影）

●亞裔人口 占比第2多

皮諾是康曲柯士達縣（Contra Costa）的一個袖珍小城，於1903年6月25日建市。

Pinole一詞，據信來自南美地區的一種古代語言納瓦特爾語（Nāhuatl），指一種用玉米、芡歐鼠尾草（chia）和其他多種草本植物的種子製成的麵粉。傳說，1700年代的加州副總督、西班牙探險家法格斯（Pedro Fages）領導的一支西班牙探險隊在途中糧草耗盡，當地的一個村莊的人們給他們提供了Pinole，因此西班牙人將當時的營地稱為El Pinole。

皮諾面積為13.6平方英哩，其中5.3平方哩為陸地，8.3平方哩（60.79%）為水域。最新的人口統計數據顯示，全市有1萬9302人，白人最多，占比44.89%。亞裔其次，為占比27%，非裔10.06%，混血10.83%，美洲原住民比例為0.55%，夏威夷或太平洋島民比例0.10%。

皮諾的平均家庭收入為10萬6476美元，近幾年的房租費用中位數為每月1752元，房屋價值中位數為46.2萬。

●交通便捷 賣場很出名

從地圖上看，皮諾位置在東灣屋崙和柏克萊北部，靠近海邊，80公路從城中穿過。開車到屋崙約為20分鐘，到舊金山30分鐘，交通便利。

如今，皮諾有兩個購物區比較出名，一個是Fitzgerald Drive路沿線的大賣場購物區（big box），一個是與列治文山頂區（Richmond's Hilltop Area）連成一片的Pinole Vista Shopping Center購物中心。

市中心區仍保留著許多上世紀初的建築群，並被市發展局作為歷史區域加以保護。皮諾的華人餐廳帝苑（King Valley Tea House）在附近頗受歡迎。

皮諾的建築頗有特色。（記者劉先進／攝影） 東灣小鎮皮諾（Pinole）。（記者劉先進／攝影） 東灣皮諾的房屋，價格實惠升值空間大，成為不少華人置業的選擇。（記者劉先進／攝影）

●中位房價 遠低都會區

根據全美在線房產資訊平台Zillow的數據，皮諾獨立屋和公寓的房屋價值中位數是58萬9542元，此價格經過季節性調整，去除了異常值。在過去的一年中，房價上漲了2.1%，而Zillow預測，在未來一年內，房價將上漲4.4%。

綜合Zillow、Realtor等平台數據，皮諾掛牌的房屋中位價為57萬，每平方呎的掛牌價中位數為373元，而已售出的房屋中位價為59萬。掛牌房屋中位價，遠低於舊金山-屋崙-海沃都會區（San Francisco-Oakland-Hayward Metro）中位價112萬7066。

●治安良好 2年增值10%

皮諾華人居民Molly表示，2年前她入手獨立屋，如今感覺居住環境好，治安也不錯，且房屋漲價6萬多。

Molly兩年前在列治文租房住，準備買房，並四處查看，才發現周邊的房價漲得離譜，很多人買房都是全部現款，她不得不選擇距離列治文更遠一些的地方。於是找到皮諾，發現這裡房價便宜，自己能負擔得起。

Molly說，當時看中的房子，最初要價58萬，她加價近4萬成功拿到。居住兩年多，才發現皮諾的好處，靠近大海，空氣清新，治安良好，晚上都不用鎖車。因為房價相對便宜，所購房子的空間大，後院寬廣，家人住得舒服，幾隻寵物狗也開開心心。

「之前有人說，皮諾靠海，有一些小船停靠，可能會有汽笛聲，可能我住山上，從來沒有聽到這種聲音，感覺很安靜。」

Molly發現，這幾年灣區房價整體上漲，東灣自然不例外。從屋崙向北，柏克萊、艾伯尼、皮諾等城市，房價一路飆漲。她的房子目前價值68萬，升值6萬多。「其實周邊房子在漲價，鄰居都賣房搬走了，越來越多年輕人過來居住。比如對面的鄰居搬過來10個月，左右只有一個獨居老人沒有出手，90多歲。」

她說，皮諾唯一需要提升的是學區分數，這樣才能更吸引人過來，但對沒有孩子的工薪階層來說，是買房置業的絕佳地段。「升值空間大，首次購房可以先將這裡作為過渡，以後有條件，還可以再換其他地段的，房子賣了也能賺一筆。」

雙葉地產公司（Pacific East Bay Real Estate）負責人Jessica Yap說，皮諾人口雖只有1萬多人，但每月出售的房子有16棟。新冠疫情對灣區房價的整體衝擊並不大，民眾剛性需求還是很高，房價上漲態勢很平穩。

在3月份疫情剛爆發時，確實讓人對房市狀況很困惑。有個舊金山客戶本來打算買房，但臨時取消合同，「因為疫情太突然了，不知道地產未來如何發展，索性暫停交易，這是保險起見，按兵不動。」

皮諾的華人餐廳。（記者劉先進／攝影） 東灣皮諾的房屋，價格實惠升值空間大，成為不少華人置業的選擇。（記者劉先進／攝影） 東灣皮諾的房屋，價格實惠升值空間大，成為不少華人置業的選擇。（記者劉先進／攝影）

●生活便利 適合首購族

Jessica說，經歷早期買家對樓市的疑惑後，灣區房價已恢復平穩增長。疫情還改變了很多人的計畫。以前不少人買房，會選擇東灣價格適中的聖利安住（San Leandro）一帶。因為交通方便，去舊金山、機場等核心區域較近。但隨著當地房價上漲，疫情的突然衝擊，一些科技公司允許員工遠程辦公，不少人有了更多選擇自主權，開始挑選更加經濟實惠的地段購房。

東灣皮諾的房屋，價格實惠升值空間大，成為不少華人置業的選擇。（記者劉先進／攝影）

以皮諾為例，5月到10月初，皮諾的兩房一衛，平均價格為55萬，三房一衛的房屋，平均價格為65萬。而且當地的房屋風格相容並包，既有古色古香、歷史悠久的舊房，也有樣式新潮、漂亮大方的新房，不同口味的市民，都能找到合適的房源。另外，皮諾近海，風景開闊，附近公園適合健身休憩。周邊有凱瑟醫院、Trader Joe's等商店，看病購物也方便。