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付了押金退費難 空瓶法不環保

金山人語
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物價飛漲，尤其是加州購物時往往會有許多隱藏的費用，超市、雜貨消費最容易出現的就是「加州回收費（CRV）」，每個物品都被收0.05至0.1美元押金，積少成多，累積起來也是一筆費用。但要如何領回回收費，其實比想像中麻煩且困難。

加州1986年通過「空瓶法案」（Bottle Bill）後，確立了州內空瓶回收體系。根據「加州資源回收廳」統計，自法案實施以來，加州目前已回收4910億個空瓶，加州資源回收廳的目標是希望能達到八成的空瓶回收率，但實際空瓶回收率究竟有多少，無人知道。

如果真的想要賺回這筆回收費，其實非常的麻煩。首先要先將所有的瓶子分門別類，符合CRV回收資格的空瓶材質包括鋁製、玻璃、塑膠和雙金屬材質；塑膠又分為一般寶特瓶以及像是養樂多的特殊塑膠材質，這兩種塑膠材料的回收價位不同。

而玻璃瓶也有分，2023年前只有上面特別寫著CRV標誌的玻璃瓶才能回收，即便明顯肉眼就能看出是玻璃材質的酒瓶，因為沒有寫著CRV，回收廠不收。直到2023年才增加了葡萄酒瓶，2024年又增加了46盎司以上的果汁瓶和16盎司以上蔬菜汁瓶。

通常這些瓶子都要在自己家裡做好分類回收，等收集到一定的量以後，再自行拿去回收場換錢。不過根據媒體統計，過去十年來，加州的空瓶回收站減少了一半，目前州內只有不到1300個。即便真的要做大量回收，在家裡也要有足夠的空間，還要花時間洗乾淨以免受到螞蟻等蟲害，並且特別花時間去一趟回收場，把回收物換成現金。

正因為特別麻煩，也導致許多人放棄領CRV回收費，或是乾脆就直接丟回收的垃圾車。加州無人認領的回收費已從2014年的2億1900萬元增加到2023年的8億1900萬元，意味著這些都是我們消費者放棄不領的費用。

有新創廠商看準回收事業，在北加州一些大型超市、賣場推出個別回收機台，一般消費者可以拿著回收物去機台回收，從手機App中賺取回收金。但實際操作就會發現，每個回收物都要花費30秒至1分鐘的時間讓機器掃描，若一次拿50個回收物，光是讓機器驗證通過，就要花半小時以上，且其中還有很多回收物因為無法辨識，而被機器認定為不合格，連稍微擠壓過的瓶罐都會被判定為不合格回收物。用這種機器回收，對消費者來說相當耗時，花去的時間成本相當高。

即便是這麼耗時的回收新創機，也有許多人有興趣搶奪回收排行第一名，甚至有人在社群媒體上徵求空瓶子來刷新紀錄，搶贏別人的快感已經大於回收真正能達到的環保或是金錢效益了。

也許加州資源回收廳可以透過矽谷人喜歡追求卓越、喜歡「內卷」的精神，舉辦更大型的回收比賽，這樣不僅可以衝高回收率，也能讓環保精神能徹底落實。因為讓人精神層面的拚輸贏，遠比一個瓶子0.1美元有價值多了。

加州 矽谷 社群媒體

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