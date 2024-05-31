金山人語／匹克球熱度的正反面

近年大熱流行的匹克球(pickle ball)是一項典型的草根運動，與許多其他體育項目一樣，都是從偶然開始。據說匹克球起源於1965年西雅圖一個家庭聚會上的即興活動，人們把網球、羽毛球和乒乓球混合在一起玩。因當時主人家一隻名為「Pickle」(意為酸黃瓜）的狗叼著球玩而得名。

正如有人形容，匹克球是在羽毛球場上隔著網球網打乒乓球，是一項很好的大眾運動，也帶來很多商機，但同時產生一些問題，包括場地之爭以及噪音擾民，有待各方合作解決。

美國的匹克球運動在新冠大流行期間開始興起。據統計，疫情 期間美國有100萬人玩匹克球。這項運動老少咸宜，對體力和場地要求不高，很適合居家避疫期間活動。

疫情過後，匹克球熱潮有增無減，加州 各地戶外活動上到處都可見到有人在玩匹克球，不僅公園學校有匹克球場，甚至郵輪上也開設了匹克球活動區。華人 社區也不甘落後，多個校友會及社團組織紛紛舉辦匹克球比賽，不僅如此，匹克球熱度還擴展到了台灣；台灣體育界官員最近專程來到加州學習交流匹克球經驗，培養優秀華人匹克球選手，並為未來的奧運賽事做準備。

敏銳的商家也捕捉到了匹克球熱度帶來的商機。匹克球與網球有一定相似度，被稱為「窮人的網球」，因此首先就成為網球品牌商家的目標。媒體報導，著名網球用品品牌Prince日前宣布和Target百貨公司聯名推出限時匹克球系列產品，似乎在宣告著網球和匹克球運動，在夏日大眾體育運動領域的地位更迭。

據悉，本次聯名包括近80種匹克球主題的成衣、附件和體育用品，價格從9.99元到50元不等。從匹克球短裙、復古運動衫到球拍、運動包、球帽，應有盡有，不論是匹克球老手，還是新手，都能在系列中找到自己可心的產品。

但是作為一項新流行的休閒運動，匹克球熱潮也產生了一些問題，首先就是場地不足，許多社區都沒有專門規畫的匹克球場地，導致匹克球經常要與網球爭場地。

北加城市的作法是在現有的網球場上畫出匹克球場，作為一種臨時措施，讓匹克球和網球共享場地，但匹克球友往往為了等場地而大排長龍；另一方面，網球愛好者社區認為自己的場地被分走，權益受損害，對匹克球大為不滿。

此外，匹克球的一個主要問題就是噪音。球拍擊打在硬塑料球上會發出很大聲音，如果許多人同時在打球，噪音確實很擾民，這也就是很多社區居民反對在住家附近開設匹克球場的原因。

要解決場地問題，讓匹克球運動能更好地發展，最好方法莫過於多建一些匹克球場地，讓球友有自己專屬天地。幸美國社區體育資源非常豐富，在這方面有豐富經驗，同時，匹克球社區也需要與其他項目運動者以及社區居民相互諒解，將心比心設身處地多為他人著想。