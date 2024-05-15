金山人語／通膨才是亞裔關切的核心　

重視教育似乎是美國社會普遍對亞裔 家庭持有的印象。不過涉及到選舉所關心的議題，他們的關注點絕不僅僅是教育。有調研顯示，該議題甚至不在他們關心議題的前五名。近日，有多項調查不約而同指出，亞裔選民2024年選舉中最關心的問題是通貨膨脹和生活成本。

根據一項美聯社與芝加哥大學聯合推出的調研，2024年亞太裔選民最關心的是解決通貨膨脹問題。有31%的亞太裔選民關心該議題，29%的選民關心移民問題，25%的選民關心環境問題，24%關心經濟，23%關心醫療改革。而對亞裔刻板印象中的重視教育問題在今年甚至擠不進前五。

另外一項針對亞太裔女性選民的調研與上述統計結果不謀而合。一項於5月初新鮮出爐的，由全國亞太女性論壇等三方機構推出的調研顯示，33%的亞太裔女性認為，生活成本和價格上漲是最重要的議題，而經濟也是她們重視的問題之一。值得一提的是，華裔相比其他亞太裔女性選民，更加看重生活成本問題。

由此可見，亞裔對社會議題的看法是多元的並且隨著社會大環境變化的。近兩年，通貨膨脹的大環境，讓對家庭支出敏感，喜歡精打細算的亞裔特別關注物價上漲。其次，移民問題一直是該群體關心的話題，特別是在今年走線人暴增，移民問題被放大了很多。

「亞太裔是美國成長最快的少數族裔。」這是民選官員、政治候選人常掛在嘴邊的一句話。但是沒有幾個候選人或政客真正做到依據亞太裔的需求來設計競選口號或施政綱領。譬如在對亞太裔女性選民的調研中，雖然有90%的人表示非常積極或在一定程度上去投票 ，但只有52%的人認為投票可以有效促成她們希望看到的變革。這說明了亞太裔對政府能夠實現他們關心議題的不信任和失望。

聆聽亞太裔選民的心聲，贏得這部分選民的支持，對於加州 的候選人尤其重要。因為雖然有投票資格的亞裔在全美選民中占比不高，根據皮尤2021年的調研數據，僅有5.6%，但其中很大一部分聚集在加州。這項數據顯示，菲裔、華裔、越南裔、印度裔以及韓裔五大可投票的亞太裔選民均在加州占最多。加州有430萬有投票權的亞裔選民，占全美的三分之一。有數據顯示，2022年，加州亞太裔居民數量占比達15.5%。由此看來，亞太裔選民的力量越來越不容忽視。不過，如何贏取這部分選民的投票，政治候選人還需多了解亞裔真正的需求才行。