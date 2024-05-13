金山人語／加州需要外國產電動車

在政策與油價的雙重刺激下，加州居民出行「油」轉「電」，已是大勢所趨。不過環顧市場，3萬到4萬元的「經濟適用型」電車可選擇不多，幾乎可以說是特斯拉 一家獨大。站在消費者角度，電車市場需要「開眼看世界」；引入中國產電動車，不僅能讓居民買到更具性價比的電車，還能刺激美本土車企進步。

美電車龍頭特斯拉，近期風光不再；車價雖然一降再降，但銷量始終不如預期。特斯拉2024年5月1日股價，相比2021年底高峰時，下跌約60%。特斯拉銷售疲軟，除經濟大環境不佳外，也與諸多競爭者崛起有關。

太平洋對岸的中國企業小米，近期發售人民幣21萬5900元（約3萬美元）的「SU 7」。類似保時捷Taycan的高檔外表下，是比特斯拉Model 3更寬的乘坐空間、更長的電池續航、更快的百公里加速、更高級的內飾及更多「智能化」配置。

與小米同樣出色的中國「平價」電車公司，一隻手數不過來；比亞迪、AITO問界、上汽通用五菱、理想、極氪及蔚來等，都是其中代表。為了與他們競爭，特斯拉Model 3在中國的起售價，是人民幣23萬1900元（約3萬2022美元），比美國市場便宜約30%。儘管在價格上做出「誠意十足」的讓步，特斯拉在中國的市場占有率，近年卻在緩慢下滑。據彭博新聞報導，截至2023年12月的季度，特斯拉在中國市場占有率降至6.7%，而同年第一季是10.5%。

儘管表現不佳，但中國市場仍占特斯拉總銷量的三分之一。這也解釋為何特斯拉執行長馬斯克 ，雖然政治傾向偏「反華」的共和黨 ，但近來頻頻出訪中國，並與中共高官會晤。馬斯克需要中國市場賣車，又要靠共和黨構築貿易壁壘，幫助他阻擋中國電車進入美國市場，以保住其一家獨大的地位。

根據汽車研究機構Cox Automotive數據，特斯拉2023年在美國電車市場占有率為55%。考量特斯拉在競爭更激烈的中國市場，被一眾品牌圍攻得焦頭爛額，市占率跌至6.7%，遠遠落後排名第一、市占率32.9%的比亞迪。特斯拉在美國相對優異的市場表現，恐怕很難歸功其產品本身；更多的，是特斯拉缺乏競爭對手。

這對美國消費者來說，不是一個好事。他們不僅要支付更高的溢價去購買特斯拉，還失去原本可以用更低價格，換取「更大碗」產品的機會。

雖然也可以用扶持「美國製造」來做自我安慰，但缺乏競爭環境，勢必限制美國本土企業的進步。美國電車市場「開眼看世界」，允許進口中國廠商的電車，將是消費者與市場健康的雙贏。