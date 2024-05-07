金山人語／台灣餐飲在美的機遇和挑戰

金山人語

洛杉磯的華人 有福了，台灣繼光香香雞於美國的第一家分店已開業。其實近幾年，不管是台灣小吃、台灣珍珠奶茶，都有不少品牌進駐美國。這些品牌大都會選擇華人扎堆的南加 作為首家分店營業點，希望以家鄉風味來征服這裡的華人，繼而將品牌推向全美。不過在加州 開店，有機遇也有挑戰，想要長久保持生意興旺不容易。

台灣人熟悉的炸雞品牌繼光香香雞4月27日正式營業，在此之前的幾天有試營業，獲得不錯反響。該店是該品牌在美國的第一家分店，疫情後千呼萬喚始出來，終於落地華人聚集的洛杉磯縣哈仙達岡。其第二家分店選在爾灣，將不日與民眾見面。除了繼光香香雞，近幾年有多家台灣風味的飲品和餐點品牌進駐南加州，例如台式麵食店「八方雲集」，茶飲如一芳水果茶、吃茶三千、幸福堂、一點點奶茶等。

南加州龐大的華人群體和包容的飲食文化給了這些台灣餐飲品牌天然的進駐優勢。根據美國人口普查局2023年的數據，在洛杉磯縣，亞裔人口占比達15.8%，是除了西裔之外，第二大少數族裔，也是成長最快的少數族裔。而在華人聚集的聖蓋博谷地區，至少有九個城市中亞裔人口早已超過一半，其中華人是這些亞裔人口中的主要人口。有人口就有消費需求，一家優秀的中式餐飲店絕不愁沒生意。

不過在南加州開店，有成本和行業競爭的雙重壓力。洛杉磯縣2024年最低時薪為16.9元，加州餐飲業員工流動較大，人力不穩定，有些商家有高人力成本和員工短缺的壓力。另外，店鋪成本也不低，特別是在較火的地段、廣場，不但租金貴，位置也一位難求，加上各種執照費和其他費用稅金，更是一大筆開支。

其次，如今在華人區的餐飲可謂愈來愈「卷」。有的卷價格，有的卷品質。例如去年在聖蓋博市開業的一點點奶茶，就以便宜的價格「出圈」，生意超火爆。而兩個街區外的吃茶三千，則以品質「出圈」，價格雖昂貴，但其品質多年來如一，不但收獲一波華人死忠粉，還得到洋人的認可。在南加州開餐飲店，不僅要與台灣品牌「鬥」，還要與大陸品牌競爭。例如在亞凱迪亞市的聖塔安尼塔購物中心，就有多家奶茶店競爭，除了台灣奶茶店五十嵐，還有大陸茶飲「Cha Redefine」，而大陸奶茶「三喵制茶」也將進駐該商場。

古人言，「有善始者實繁，能克終者蓋寡。」意思是有很多人能有好的開始，但很少人能堅持到最後。在南加州開餐飲，往往一開始的幾天生意都很好，人們為了嘗鮮，蜂擁而至。而隨著時間流逝，當顧客的新鮮感過去，加上同行業的競爭，保持高客流量實在不易。唯有用心經營的餐飲店，才能在競爭激烈的市場生存下去。