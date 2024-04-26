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金山人語／華人城市房價上漲的得與失

金山人語

根據洛杉磯時報的報導，加州一些城市在最近幾年的發展中逐漸躋身百萬房價城市隊伍，且城市總數占全美的四成。這些「新貴」城市中，洛杉磯縣有兩處，均為華人聚集地：聖蓋博市和喜瑞都市。城市房價上漲，對一部分人來說是資產的升值，然而這些原本工薪階層可負擔得起的城市，卻變成了有錢人才可涉足的居住地。

這篇報導中所稱的「百萬房價」標準，是指房屋銷售價格的中間值。根據「Rocket Homes」網站統計，過去一年中，聖蓋博市和喜瑞都市的售出房屋中間價分別為114萬元和100萬3750元。與去年3月相比，房屋中間價分別增長18萬9500元和5萬3022元。

聖蓋博市和喜瑞都市都算是老牌華人聚集城市，如今房價的進一步升高，導致這裡的屋主要嘛是很早來此地買房生活的年長移民，要嘛是比較有錢的新購屋者。一般的普通工薪階層想要在這兩個城市購屋，難度很大。2024年洛杉磯縣一個家庭的收入中位數是8萬出頭，減去生活開銷，根本還不起每月高昂的房貸。而城市房價上漲也會帶動租金上漲，付不起房租的人只得搬離這裡。

一個城市房價的上漲與這個城市的發展息息相關。房價的上漲意味著城市商業的繁榮和未來可期，商鋪愈來愈高端、商品愈來愈新穎，但商品價格也相對昂貴。

例如目前正在翻修的聖蓋博市全統廣場中，有許多店鋪搬走，其中不乏在此經營多年的老店，凝聚了老一代移民的美好回憶的店鋪。而全統廣場翻修後，租金也會上漲，屆時親民的小成本店家恐怕無法承擔這裡的租金成本。一個城市中，有喜歡嘗鮮不在意價格的年輕人，也有喜歡撿便宜、淘寶地攤貨的長者。價格親民，環境稍差的「雜貨店」式商鋪，也有其存在的意義。近幾年，有一些華人開始反向購物，到周邊一些西裔聚集的城市購買食品，這裡的超市相比華資超市，食品新鮮，價格更親民。

當然，一個城市的房價上漲，代表著這個城市的發展活力。例如聖蓋博市近幾年可謂是商家投資的「香餑餑」。在該市Valley大道上，僅僅三個街區內就有至少三家大型酒店：希爾頓酒店、新建的Curio酒店與商住混合大樓、以及近幾年新開業的Sheraton酒店。該城市中正在建造的商住混合大樓建案也有不少，包括1616 Euclid Ave.建案、400-420 W. Valley Blvd.商住混合建案等。

城市的發展不可阻擋，與其原地踏步，我們更願看到新商家的進駐，不過發展帶來的陣痛需要犧牲一部分人的利益。聖蓋博市發展帶來的變化，在加州絕不是個例，例如近幾年發展快速的洛杉磯華埠，階層的割裂更為嚴重。這裡有蝸居在10平米房間，月租300元的老一代移民，也有居住在高檔公寓中，月租1500元的年輕人。一個城市房價的上漲，不應該只看到好的一面，還應該看到發展過程中所失去的東西。

房價 聖蓋博 洛杉磯

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