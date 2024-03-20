不需擔心加州的國會女議員減少

3月是女性歷史月。自1923年以來，加州 選出的女性國會議員人數比其他州都多，共有46名女性進入聯邦眾議院，4名女性進入參議院。唯一一位擔任過眾議員 和參議員 的女性也是加州的鮑克塞。而其中41名議員是在過去40年中當選的。加州選出的國會議員中，女性一直占有重要地位，成為傳統。

上世紀八十年代以來，來自北加州的兩位女性范士丹和鮑克塞長期占據代表加州的兩個聯邦參議員席位，更是成為佳話。她們兩位加上同樣來自北加州，長期擔任眾議院議長的裴洛西，北加州女性撐起國會半邊天。鮑克塞退休之後，接替她的賀錦麗延續這一傳統，直到2020年她成為副總統。

但是今年的國會議員選舉，這種情況將會改變。雖然正式選舉要到11月舉行，但是代表加州的國會女性議員數量減少，被男性取代的趨勢已不可避免。首先是爭奪范士丹去世後空出席次的選戰，初選中領先的聯邦眾議員謝安達和前棒球明星加維將進入11月決選。無論是誰勝出，都將是一位男性參議員來接替范士丹。

然後是國會第16選區資深眾議員艾許退休空出的席位，目前初領先者是前聖荷西市長李卡多。到11月決選時，無論他的競選對手是加州眾議員羅達倫，還是聖他克拉拉縣議員史密提恩，最終勝出的都將是一位新的男性國會議員。

媒體報導指出，到2025年1月，加州可能只剩16名女性聯邦眾議員，沒有任何女性聯邦參議員。加州上一次女性國會議員人數這麼少是在2000年，而人數最多的一年是在2009年，共23名。這個趨勢對眾議院加州民主黨人來說並非新聞，許多人對女性議員人數減少感到惋惜。

但是我們真的有必要對加州的女性國會議員減少而擔憂嗎？女性議員減少就一定代表加州女性政治地位出現倒退嗎？

衡量一個國會議員的標準有很多，包括政見、從政經歷、投票紀錄、立法成就、與選民互動性等。性別應該是其中最不重要的一項。國會議員需要完成的所有各項任務裡面，沒有一項與議員的性別有直接關係。

人們關注女性議員的數量，是因為歷史上女性在國會裡面確實沒有足夠代表性。因此人們一度把女性進入國會的人數視為女性參政地位的指標。這樣做當然沒有錯。但是加州早已經翻過這一頁了。范士丹、裴洛西、賀錦麗這些響亮的名字，足以代表加州女性參政的巔峰。

但是正如股市有漲有跌，任何事情都有巔峰也有低谷。有波峰也有波谷，才是事物發展的正常模式。加州女性議員數量達到歷史高峰之後出現暫時減少，是預期之中，沒有甚麼需要擔心的，不能認為加州女性政治地位出現倒退。目前加州也沒有出現女性參政遭到阻礙的跡象。也許下一次選舉，女性議員數量就會回升。

更重要的是，無論男女議員還是女議員，甚至是其他多元性別議員，能為民發聲就是好議員。甚麼時候我們不再關心他們的性別，才是真正實現性別平等的那一天。