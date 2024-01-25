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矽谷碼農風光背後 也有辛酸

金山人語

要說在美國令人欣羨的工作，電腦工程師絕對能躋身前五。而在北加州矽谷工作的電腦工程師，不僅享受該職業在全美數一數二的工資水平，還享受著大科技公司豐厚的福利包，優良的工作環境和氣候，讓很多華人心馳神往。但在這光鮮亮麗職業的背後，還隱藏著該地區高物價帶來的壓力以及經濟下行帶來的大裁員。高收入的矽谷電腦工程師，也許並沒有眾人想像的那麼風光。

北加州擔任電腦工程師，享受高薪資，同時也要承擔高生活開支。近日，有矽谷一家華人曬出一個月的家庭開銷，高達2萬2000元。其中主要開銷包括每個月保姆費用6200元，房貸8400元，房產稅2200元，超市購物要2300元，車貸1100元。這種情況下，還有不少網友評論：「很真實。」還有人認為：樓主「好省」。

北加州擁有全美最高的房價。根據美國房地產經紀協會，2022年美國房屋價格中位數首次超過40萬，而40萬在北加州只夠付首付。據統計，全美最貴的買房城市前五名中，北加州就佔了三個，分別是Atherton、Portola Valley以及Los Altos。在北加州，想要購買好學區的獨立屋，至少要200萬起步。而租房也不便宜，一個兩居室套房，月租要4000多。

在高物價下，這裡的華人圈流傳著一個說法，北加州貧困線為年薪50萬。

在北加州大企業工作，雖然公司環境好、氣候宜人，但生活有時也難免單調、枯燥。相比南加州城市較豐富的娛樂活動以及琳瑯滿目的各國美食，北加州在工作之餘的娛樂選擇就少一些。很多華人對北加州中餐廳的普遍評價是更貴，味道更差。而北加州人口密度沒有那麼大，城市街道上的人更少，很少有大城市的喧囂。對於喜歡熱鬧的人來說，難免會感到孤寂。

當然，並不是每位灣區電腦工程師都有以上感覺，對於收入多少以及生活品質每個人有不同的感覺，每個人的生活方式差異也很大，不能一概而論。

最後，不得不提最近科技公司的大裁員。谷歌、亞馬遜等科技大廠在年前有過好幾波裁員，不少人叫苦不迭。原本以為裁員風波在美國經濟逐漸好轉下就此打住，結果現在又來一波。程序員雖然收入高，但不是金飯碗。在經濟風暴來臨之際，大裁員的風波必定會影響到他們。雖然程序員工作平時沒有特別忙，但也存在行業競爭。在大裁員來臨時，就是弱肉強食的時刻。如果再碰上沒有綠卡，那就是雪上加霜。公司裁員後身分無以為繼，程序員的美國夢可能就在此化為泡影。

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