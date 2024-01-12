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金山人語／謀殺之都的轉變

金山人語

東巴洛阿圖(East Palo Alto)可能是灣區最誤導的地名。外人看來，字面上它似乎是巴洛阿圖(Palo Alto)東邊那部分。但實際上東巴洛圖不在巴洛阿圖的東邊，而是在後者的北邊。東巴洛阿圖也不是巴洛阿圖的一部分，而是另外一個城市。兩者甚至不在同一個縣。東巴洛阿圖屬於聖馬刁縣，巴洛阿圖屬於聖他克拉拉縣。

雖然名稱近似，地理上也只隔了一條101公路與一條小河，巴洛阿圖與東巴洛阿圖卻是兩個完全不同的地方。

巴洛阿圖是矽谷的發源地，以高房價、發達的科技業、富裕的社區、幽靜的高檔住宅、高分學區而聞名，當然更有史丹福大學這樣的世界名校加分。能在巴洛阿圖置業居住，被視為成功的標誌。

但是東巴洛阿圖則是另外一番景象。早在八九十年代，舊金山和屋崙治安還沒像現在那麼差的時候，東巴洛阿圖就以毒品交易犯罪和幫派爭鬥而惡名昭彰。1992年，這座擁有2萬4000人口的城市有42人被謀殺，成為全美國人均謀殺率最高的城市。東巴洛阿圖也因此被稱為全美「謀殺之都」。在當年發生的一半凶殺案都與毒品交易有關。70%的死者生前曾參與犯罪活動。

然而，就是這樣一座似乎被詛咒的城市，也有迎來轉機的一天。最新公布數據顯示，東巴洛阿圖市在2023年凶殺案為零。對於一座有著「謀殺之都」惡名的城市來說，這是一個了不起的成就。

東巴洛阿圖市警察局長Jeff Liu自豪地稱這是一個重要的里程碑。 他對警局同事這樣說：「你們對安全和團結的承諾改變了我們的城市。1992年面臨42起謀殺案的挑戰，發展到現在比以往任何時候都更有韌性和更強大的社區。」

是甚麼讓「謀殺之都」發生了這麼大的變化？首先應歸功於政府打擊犯罪整頓治安的決心。其中包括執法部門採用以社區為基礎的警務方法，以及用辦公室、購物中心和四季酒店的開發項目取代一些舊酒吧和酒類商店，改善社區環境。

另外一個原因，可能聽上去有點政治不正確。那就是當地的居民人口結構多年來已經發生了變化。隨著矽谷的擴張，一些科技企業慢慢也延伸到東巴洛阿圖附近。在這些公司上班的高收入居民也隨之遷入，令整座城市從過去以低收入居民為主轉型中產階級化 。結果就是抬高了當地房價。原來的低收入居民負擔不起高房價，慢慢就遷出去了。

根據城市數據，2012年2月東巴洛阿圖市的房價中位數為26萬2500元。到2021年1月，已躍升至94萬7500元，增長了261%。

無論出於甚麼原因，東巴洛阿圖的治安有所改善，肯定是好事。謀殺之都轉型為宜居之地，受益的是當地社區和商家企業。

華人買房子，總要先看是好區還是壞區。好區變壞變爛的例子見過很多了。但是東巴洛阿圖的例子證明，壞區變好變美的可能性也是存在的。需要的是施政者的眼光和決心，再加一些外部機遇。

房價 低收入 矽谷

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