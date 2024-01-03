我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區將迎入冬以來最低氣溫 北加幾處山區有冬季暴雪警告

日航完美疏散 38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

金山人語／網路不是肆意詆毀的法外之地

金山人語
金山人語
金山人語

在這個網路發達的時代，誕生了一批網路世界的名人，俗稱「網紅」（Influencer）。這些網紅有大量粉絲，他們的意見很容易影響他人，並且可以觸及廣泛人群。

有些商家抓住這一商機，形成網紅帶貨，大賺特賺；但若網紅對商家發表消極看法，也能讓商家名譽掃地。網路世界掌握話語權的名人，在發表意見時更應該三思。美國雖保護言論自由，但網路絕非是法外之地，蓄意詆毀他人也將會被告上法庭。

近日，醫學美容機構美亦恆（Wave）將一名Tiktok網紅告上了法庭。原因是這位叫Tina Kim的網紅在去年11月初發表了一則視頻，視頻中講述了她前往美亦恆洛杉磯韓國城店後，遭店員冷落15分鐘，沒有店員上來關心她的需求。視頻開頭和結尾，她呼籲網友不要去這家店。Tina Kim在美亦恆店離開前還稱她是一名網紅，她將給這家店打最低分。

不知是否因為接到了美亦恆的提告，Tina Kim將這則視頻置頂以表不服氣。這則視頻下面多數網友留言都是支持Tina Kim的，只有少數人質疑她。

但是美亦恆接受媒體採訪後，輿論似乎反轉。有當時的監控顯示，Tina Kim只在店內停留了四分鐘，而不是她聲稱的15分鐘。而且視頻中，確有一位前台員工對她說了問候語，並詢問是否需要幫助。而Tina Kim將這家店描述成了一個服務極差的商家。她的觀點影響著8萬多名粉絲的看法，這對商家的名譽來說，無疑是個巨大打擊。

就算當時Tina Kim沒有收到特別熱情接待，一個人怎能靠僅僅四分鐘就對一家店的服務質量進行決判呢？而接待質量不是一家店的全部，其專業性、售後等服務更加重要。只從短短四分鐘的接待服務情況，就呼籲大家不要去這家店，對商家並不公平。

對他人、商家的惡意詆毀，最終會迎來法律的制裁。例如去年8月在德州，法官判決YouTube博主Dan Gryder賠償飛機駕駛員兼機場老闆Charles Cook共計108萬1667元，這筆錢每年還有5%的利息，直到Dan Cryder付清賠款。事情的起因是兩年前Dan Cryder在Youtube上發視頻稱Charles Cook有婚外情，給FAA提供假健康證明以及出售有瑕疵的飛機。但經過審判，這些言論都是子虛烏有。

網路上言論自由，但並不代表可以肆意發表評論，損害商家名譽，特別是有龐大粉絲量的網紅，更要謹言慎行。批評商家要謹慎，推薦商品也要謹慎，否則坑的就是消費者。在美國，很多博主在推薦商品時，都會說明該視頻是否為廣告，這是觀眾的知情權。

德州 洛杉磯 YouTube

上一則

17號高速公路動物隧道 拍到美洲獅

下一則

楊謹倫攜手LeUyen Pham 新書說浪漫亞裔愛情故事

延伸閱讀

汪小菲新歡被起底是台灣網紅 張蘭不耐煩了

汪小菲新歡被起底是台灣網紅 張蘭不耐煩了
「翻版吳君如」網紅Papi醬 處女作「繁花」演技被讚爆

「翻版吳君如」網紅Papi醬 處女作「繁花」演技被讚爆
「睡海裡」一語成讖 24歲百萬粉女網紅車禍溺亡

「睡海裡」一語成讖 24歲百萬粉女網紅車禍溺亡
金山人語／新科技的華而不實陷阱

金山人語／新科技的華而不實陷阱
中國女網紅才24歲第4次結婚 突曬驗孕棒喊：圓滿了

中國女網紅才24歲第4次結婚 突曬驗孕棒喊：圓滿了

熱門新聞

福斯特市的一家Walgreens藥店，感冒藥在1日被搶空。（受訪者Tobby提供）

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

2024-01-02 21:17
Trader Joe's新上架的豆腐皮成分簡單只有大豆跟水，訂價也不貴。（受訪者提供）

Trader Joe's推亞洲食材 華人搶購

2024-01-01 01:00
屋崙警局2日中午表示，逮捕了謀殺越南裔警員黎俊（音譯，Tuan Le）的數個嫌犯，包括過去12小時內抓捕的一名嫌疑人。 （警局供圖）

北加偷竊大麻店殘忍槍殺亞裔警 數名兇嫌被逮

2024-01-02 17:24
元旦舊金山市場街上的遊客。（記者李怡╱攝影）

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

2024-01-02 01:20
36歲的亞裔警員Tuan Le，在商業盜竊案執勤時殉職。（警方供圖）

屋崙一名越南裔警員 追捕竊賊被槍殺 送醫傷重不治

2023-12-30 01:20
佛萊斯諾縣鄉下地區亞裔家庭於聖誕節假期後爆發驚人血案。（KFSN電視新聞畫面截屏）

中加州14歲少年涉殺苗族裔父母被捕 親屬眾籌後事費用

2024-01-01 01:18

超人氣

更多 >
毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷
紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關
Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區
奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案