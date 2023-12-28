加州是否對窮人太慷慨

金山人語

隨著聯邦政府在新冠疫情期間發放的特別金援結束，加州 食品銀行協會日前示警，加州糧食不安正在加劇，食不果腹的家庭越來越多。雖然新財年加州政府面臨680億元財政赤字，但該機構仍呼籲增加相關支出，以彌補失去聯邦金援的影響；這項呼籲，得到部分官員支持。加州已經囊中羞澀，還要大力「授人以魚」，有對窮人太過慷慨之嫌。

在疫情期間聯邦金援下，持有加州糧食券（CalFresh）約300萬貧困家庭，有更充足資金進行食品、雜貨採購，讓加州糧食不安全狀況下降約20%。不過，隨著今年4月額外資金供應中止，糧食問題急轉直下。加州食品銀行協會稱，截至10月，全州範圍內有超過五分之一家庭對能否獲取足夠的食物充滿不確定性；更令人擔憂的是，這其中有約三分之一家庭，至少有一個孩子。

為防止情況繼續惡化，加州食品銀行協會開啟遊說政府，呼籲新財年增加撥款，補足聯邦特別金援終止造成的糧食券每月金額下降；並為食品銀行提供更多資金用於食品採買。該呼籲已獲部分官員背書，加州參議會預算 主席斯金納（Nancy Skinner）的幕僚長巴索洛（Jessica Bartholow），日前在自由派舉行的反貧困倡議者網路會議中，敦促當局尋求可用資金，解決食品銀行面臨的窘境。

常言道燕趙多慷慨之士，今天看加州自由派官員也是好大方。翻看加州部分食品銀行的官網，他們提供的食物，非常關注吃的健康。例如低脂牛奶、全麥麵包與低糖飲品等。暫且不論這些「健康」食品的採買價格是否高於常規食物。從吃不飽飯的弱勢群體角度出發，他們更迫切需要的是填飽肚子；而脂肪、糖等所能帶來的飽腹感，無疑遠勝「健康」食品。換言之，需要讓他們先吃飽飯，再去擔憂高熱能食物可能造成的肥胖、高血壓等問題。

其實，加州自由派官員撒錢，不只體現在免費食品的質量。加州食品幫助計畫（California Food Assistance Program）從2022至2023財年開始，將服務範圍擴大，55歲及以上的無證客 （非法移民）也符合援助資格。此舉讓加州成為全美首個食品援助計畫覆蓋無證客的州，且部分自由派官員，還希望在日後取消該計畫對年齡的限制。例如州參議會議長艾金斯（Toni G. Atkins）就曾提出相關提案，但被州眾議會擋下。

據州眾會預算委員會數據，僅為55歲及以上無證客提供食品援助，2022至2023財年就需要3500萬元；隨著該年齡段需要幫助的無證客人數上升，到2025至2026財年，需要資金將升至1億1340萬元。

加州新財年預算已有680億元赤字，倘若繼續為窮人提供大範圍、高質量的幫助，站在納稅人角度，是否有其必要應當思考。當口袋不再有餘裕，不如重新審視從前的政策是否太過慷慨。