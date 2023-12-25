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金山人語／莫讓高鐵變成面子工程

金山人語

美西兩段高鐵，日前獲60多億元聯邦撥款，距離建案成行，可謂又邁進一大步。倘若2028年洛杉磯奧運前通車的目標能夠實現，無疑能在世界面前，為加州「賺足面子」。可是相比高鐵建成，日後營運的難度肯定更大；倘若經營不善，可能成為加州財政沉重負擔。

加州高鐵討論十幾年，終於有兩條路線出現曙光；其中全長約218哩、連接聖伯納汀諾市至拉斯維加斯的「西部光明線」(Brightline West)，所需130億元預算已全部就位，可望在2024年動工。另一條連接洛杉磯與舊金山的高鐵，則仍在籌集資金中。

美西公共交通的不堪，連走線人都抱怨「不好用」，並因此投奔捷運系統更便捷的紐約。倘若在2028年夏季奧運，洛杉磯聚焦世界目光時仍無改善，加州恐怕臉上無光。而加州的民選官員其實頗愛「面子」；亞太經合組織(APEC) 峰會前，舊金山突然大搞全市清潔，可見一斑。

雖然新高鐵在奧運之際投入使用，的確能為加州「賺足面子」，但其背後成本，也不得不做考量。高鐵建造動輒花費百億很耗錢，但此後的維持營運，可能燒錢更多。

美西地區的公共交通網覆蓋不足，居民出行非常仰賴自駕。缺乏配套的公交、捷運等線路，可能讓高鐵乘客在到站後，仍須租車才能抵達最終目的地。這對不在加州生活的遊客來說，或許可以接受；但對有車的加州居民來說，何苦自找麻煩，直接全程開車，或許更加方便。而且租車的額外費用，加上排隊等候時間，也會讓高鐵的價格與速度優勢大打折扣。

倘若高鐵只能賺外來遊客的錢，無法讓本地居民買單，其財政能否維持健康，就需要打上很大的問號。尤其是在洛杉磯捷運的「前車之鑑」下，加州高鐵的盈利能力，更讓人擔憂。

受本地居民習慣開車影響，南加地區的捷運搭乘率始終不高，基本是遊客與遊民「專列」。前洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦，曾用移動的遊民收容所，來形容其糟糕狀況。賺不到錢的捷運，沒有更多資金改善其環境；使得搭乘人數進一步下降，甚至陷入惡性循環。

洛杉磯加大（UCLA）交通研究院曾分析，南加地區公共交通搭乘人數在疫情期間降至冰點後，此後恢復速度緩慢；截止2023年，仍與疫情前相去甚遠；其中原因之一，就是搭乘安全感下降；讓許多乘客不再信任捷運，改用其他方式出行。

為此，洛杉磯捷運曾指出營收不佳，沒有更多資金投入維護，是搭乘環境持續不佳的主要原因，並呼籲州與地方政府提供更多撥款，幫助改善營運狀況。換言之，洛杉磯捷運已成當局的財政負擔。

倘若將來相似情形出現在高鐵上，試問如今預算已經赤字的加州政府，還能一如既往「財大氣粗」管到底嗎？相比趕在2028年前通車，加州政府更應著眼其配套的經濟生態圈，不要讓高鐵成為「後患無窮」的面子工程。

加州 洛杉磯加大 捷運

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