每逢年底佳節，各大組織、政府機構都會慷慨解囊，舉辦免費物資發放活動，以幫助有需要的家庭過節和過冬。在這些免費發放物資的活動中，仔細觀察會發現，排隊領取的人群之中，並非所有人都是需要救濟的低收入 者，而是習慣了領取免費東西的人。

這樣做雖然不涉及法律問題，卻恐會造成別人困擾。在聖誕、新年到來之際，何不把物資留給最需要的人，所謂「贈人玫瑰，手有餘香。」

上月底一場某基金會舉辦的感恩節發放活動上，共有700份物資準備給弱勢家庭準備。每份物資包含米、麵、醬料、蔬菜、罐頭等食品。原本美好的活動，最終卻引來一批民眾的不滿，原因是上午10時開始的活動，一個多小時後物資就被搶光。沒有拿到物資的民眾抱怨主辦方讓他們白白等了數小時。其實主辦方早已給來排隊的前700人發了號碼牌並告知其他人不必再排隊，一些後到的人不知情而產生誤解。

這次發放物資活動，有人清晨6時就來到現場排隊，足足等了四個小時就為了一包食品。其中還有一位百歲老人上午9時來排隊，最終因未能領到物資大感失望。有人指責主辦方留有物資不發放，但主辦方解釋那些都是破損的，想留給志願者的一點小心意。總之，部分真的需要的人沒拿到物資，引發熱議。

說白了，部分華人 至今仍有喜歡拿免費東西的習慣，他們過去因常常在領，久而久之習慣可能就變成必須。有人說，華人第一代移民比較多喜歡領取免費東西，因為過往在中國缺乏社會福利 、免費物資的大環境下長大，免費食物、物品對他們來說是難得享有的，一旦有機會，就竭力去爭取，但當產品無限量供應時可能無所謂，如果是限量的，可能就要多考量是否留給其他人。

對於發放物資的主辦方，很難對領取物資的人進行篩選，不可能在現場一一盤查他們的年收入。這樣的慈善活動卻變了味，很難百分百貫徹扶弱濟貧的理念。好好的一場感恩送溫暖活動在抱怨聲中變調，主辦方的好意，最終反成箭靶，惹來一身腥。

如果不是真正需要，就讓這些物品發放到真正有需要的人手中。人在幫助他人時，能帶來比獨享更大的幸福感。對於在美的一些華人，懂得分享和幫助他人，是一門從零開始學習的必修課。