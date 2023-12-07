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社群媒體 不是洪水猛獸

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臉書和Instagram等社群媒體，近期屢屢成為口誅筆伐的目標，有州政府甚至提告，要「阻止社群媒體」危害青少年。然而這與20年前，人們錯誤聯想電子遊戲會引發暴力一樣，可能只是一場道德恐慌（Moral Panic）的鬧劇。

道德恐慌又稱民間惡魔（Folk devils），最早由加拿大哲學家Marshall McLuhan提出，指出社會大眾因為不了解，對某些事物危害的判斷、預測要遠大於其真實程度。例如1960年代，英國民眾對搖滾青年普遍抱持負面印象，將他們與吸毒、犯罪連繫在一起，並發動大眾運動打壓。但實際上，搖滾與這些負面印象，沒有必然關聯。

另一個道德恐慌的經典案例，就是電子遊戲。2000年前後，隨著電腦顯示卡技術日新月異，電子遊戲畫面愈發真實。許多民眾擔憂，電子遊戲中的暴力內容，會對青少年有影響，導致暴力犯罪增加。為迎合這種觀點，有媒體開始尋找槍擊案嫌犯與電子遊戲的關係。例如他們發現1999年科州丹佛的科倫拜高中13死、24傷屠殺案，兇手哈里斯（Eric Harris）與克萊伯德（Dylan Klebold），都很喜歡玩一款名為「毀滅戰士（DOOM）」的射擊遊戲。

隨著愈來愈多民眾擔憂電子遊戲會對他們孩子的行為造成影響，民選官員為順應「民意」，對電子遊戲進行打壓。時任參議員喜萊莉(Hillary Clinton)發起沿用至今的遊戲分級法案（videogame rating system），限制青少年能接受到的遊戲內容。

不過這套分級法案，在近年被證實沒有太大意義。包括英國牛津大學、哈佛大學及紐西蘭梅西大學（Massey University）等在內的全球頂尖學府，均在2020年前後發布研究報告，指出暴力遊戲與現實中的暴力行為沒有必然關聯。而CNN、美國公共廣播電視及英國衛報等主流媒體，也爭相報導，為電子遊戲平反。

可是研究報告冰冷的統計數字，難以匹敵20年前「遊戲槍擊」畫面的震撼宣傳；時至今日，仍有很多人堅持認為，暴力電子遊戲要為現實世界的暴力犯罪負責。

與電子遊戲相似的問題，如今發展到社群軟體身上。14州與華盛頓哥倫比亞特區，日前聯合提告臉書母公司Meta違法向13歲以下的孩童推廣平台，請法院下令Meta改進產品功能。

青少年使用社群媒體的時間越來越長，的確是客觀事實；但導致他們「沉迷」的原因，或許不全是社群軟體的內容與演算法。與其敦促政府出台政策，借道德恐慌對社群軟體進行打壓；更應反思的是，為何現實世界，沒有創造出更多吸引孩子的內容。

社群媒體 暴力犯罪 臉書

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