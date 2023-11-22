金山人語

華女李梅慘遭分屍案震驚洛杉磯，至今部分屍骸還沒找到，最新傳出，早在兇嫌委託工人棄屍時，工人就發現有問題並且報警，只是這個報案過程一轉再轉，從公路警隊到警局，最後竟被告知要打911，洛市警局長震怒要查，內部若有失職，絕不寬貸。

對「人民褓姆」的嘆息，華人 可能更加感同身受，上月本報報導阿罕布拉華裔商家接連被偷東西，店主抱怨，警察來了是來了，只是略問了一下情況就走了，「連指紋都沒有取」。多數華人對於被搶被偷已經無奈與麻痺，警察能破案最好，沒有抓到人只能自己摸摸頭認栽。

深入探討，會發現會有此現象是結構問題，跟警察人力嚴重不足有高度關聯，據洛市（LAPD）統計，目前編制內的警員約8900多位，洛縣（LASD）則9900多人，對比兩個單位疫情 前的人數，皆減少1000多人，換句話說，跟全盛時期相比，大洛杉磯員警減幅超過一成。

在北加的舊金山 市警力不足的困境也類似，警局局長、市長也一直希望增加警力。根據官方委派第三方機構調查顯示，舊金山目前有400多個警員短缺。

減少的原因有很多，首先是疫情後不少員警選擇退休，加上近幾年警察執法引發的爭議太多，有些還被牽扯到種族議題，部分警察不是搬離加州就是不如歸去辭職，形成一股風潮。再者，疫情期間因為預算問題影響招募計畫，就算有徵才，願意當警察的人愈來愈少，一增一減，形成缺口。

人力少對於警察所造成的負擔絕不能輕忽。簡單來說，民眾報案到警察抵達（Average police response times）的時間，差幾分鐘就有很大的差別，多年前有單位統計全美各城市報案的警察平均抵達時間，5~6分鐘為優異表現的水準，但疫情後相關統計幾乎找不到。這不意外，因為數字肯定不會好看。

警察內部將民眾報案歸類成不同的輕重程度，最先回應的皆為具暴力犯罪、威脅生命的緊急事件，疫情前曾有一份統計，研究2019年LAPD的97萬通報案電話類型比重，像是意圖殺人、搶劫、攻擊、強暴、動物不見、心理問題、魯莽開車等，五花八門。

警察依據輕重緩急決定派遣順序，合乎邏輯，但人少的時候會出現所謂的排擠效應，過去10個人可應付的報案，現在只有8~9個人能做，這會產生兩個問題，一是被視為情節可能不重要的案件，自然而然會被擠壓到更後面，也難怪像是一些偷東西的案子，警察關注度就會低。二是平均抵達時間會拉長，這也是很多華人每次遇到事情時都抱怨警察很久才來的原因。

目前洛市警局已經意識到嚴重性，在今年9月大動作公開招募，並祭出提高獎金和加薪計畫，希望補足戰力，當時據稱還吸引超過千人申請，是三年來最多的一次，但至今補人的情況仍無法得知，只盼這個問題能被徹底解決，否則久而久之，該現象只會變成惡性循環。