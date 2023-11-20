金山人語／打擊假新聞刻不容緩

金山人語

以哈戰爭對於美國的影響不僅僅在政府的立場與態度，更擴及到境內挺以和挺巴的激烈衝突，甚至洛杉磯就有人因抗議衝突死亡。不過外界較少討論的，是社群媒體 在這當中的影響力。

最近有媒體報導，為了製造對立，不少有特殊目的激進分子在社群瘋狂轉發錯誤資訊，企圖影響這些收看視頻的人對以哈戰爭的立場。以Meta（臉書）和TikTok 為例，共接獲超過8000筆投訴，這些投訴多來自於官方，要求社群媒體移除在該平台上不恰當的內容，因為部分的內容已經影響到社區安全，有不少人看到假訊息信以為真，上街頭抗議，發生衝突。

數位時代，戰爭不再只是單純的發射砲彈或開槍，贏得社群輿論同樣重要，2022年的俄烏戰爭就開始讓社群的力量被注意到，今年以哈戰爭又起，如何贏得普羅大眾的認同是兩邊支持者能夠使上力的地方，也因此，假新聞隨之而來。

自媒體的發展將過往的資訊傳遞管道去中間化，只要有內容，人人都有發聲的機會，但衍生的問題就是沒有人能夠核實真實性，傳統媒體基於社會公信力，新聞產出流程複雜，從寫稿者、開會報稿、核稿者再到編輯台，中間的把關嚴謹，為的就是要提供最接近真實的訊息，然而，社群媒體打破了這個機制，導致消息紛亂，真真假假實難分辨。

更大的問題是年輕人的閱讀習慣，美國智庫丕優研究中心（Pew Research Center)）一項最新研究報告顯示，愈來愈多美國人從TikTok取得新聞。不分年齡來看，2020年3%的美國人從TikTok看新聞，2023年提高至14%，四年共提高11個百分點。

驚人的是，如果單純看18至29歲的年輕人族群，2023年高達32%從TikTok看新聞，這個數字在四年前不到一成。也就是現在三位年輕人中，就有一個從TikTok獲得新聞訊息，也難怪激進分子無不想盡辦法產出內容抓住眼球，更不惜以假亂真。

但這是TikTok的問題？不盡然。過去大家習慣看文字，現在喜歡看短影音，這是時代演進對閱讀習慣產生的變化，就算沒有TikTok，也會有另一個其他平台竄起。也因此，要解決假新聞的問題未必要對平台下手，教育也是種方法。

加州 簽署法案，為了打擊網路不實訊息充斥的現象，希望提高K到12年級學生的媒體素養（media literacy），要求學生學習媒體相關知識與技能，並列入必修科目，以獲得識別假新聞和網路訊息思辨能力，無法現在就判斷該政策成效好壞，但至少是一個開始。