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10號公路封閉 燒出加州公交一把火

金山人語
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10號公路的一場大火，也燒出人民對洛杉磯公共交通的一把火；從站點覆蓋範圍與運輸力，根本無法負擔洛城人的出行需求。這場疑似人為的縱火，燒出30萬人出行夢魘；讓人不禁想問，為何公共交通在加州，會如此水土不服。

據州長紐森介紹，事發路段每天約有30萬汽車通行。考量每車至少有一名司機，部分車內還有其他乘客；此次10號公路大火，預計影響百萬人次的日常通勤。洛杉磯市長貝斯，為緩解修路期間的交通擁堵，建議民眾搭乘捷運。不過她顯然對洛城的公共交通信心不足，日前公開喊話，要求市中心的企業，盡量讓員工遠程辦公。

其實洛杉磯，乃至整個加州地區的公共交通的惡名，早已「聲名遠揚」。2023年創紀錄的走線人進入美國，其中大多數都是翻越美西、南地區的邊境牆；然而地理位置上更近、對無證移民同樣持包容態度的加州，卻沒有出現類似紐約「無證客危機」，公共交通是關鍵之一。

專業走線仲介曾解析，許多走線人發現在加州不開車，跟「沒有腿」差不多，寸步難行。糟糕的公共交通覆蓋範圍，加上初到美國，立即買車、考取駕照不容易，許多走線人只好前往東岸發展，選擇公共交通更便利的紐約。

初來乍到的新移民，都因公共交通不好用而放棄；多年居住在此的老移民，就更沒有理由搭乘洛杉磯捷運出行。世界日報的世說新聞團隊，曾連續報導過捷運亂象；時任洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦，直言洛杉磯捷運就是移動的遊民收容屋。

最嚴重時期，列車上隨處可見「霸座」躺倒的遊民，與疑似吸過毒、精神不正常的乘客；有時還會上演隨地大小便、當眾人面自慰及吵架、鬥毆，甚至盜竊、搶劫等惡性治安案件。這個現象存在於南北加指標城市。

事實上，愈發糟糕的乘坐環境，讓加州公共交通的搭乘人數始終低迷。洛杉磯加大（UCLA）交通研究院的報告顯示，因新冠疫情，在2020年4月搭乘人數降至冰點（2000萬人次）後，恢復過程一直非常緩慢；截至2023年，每月搭乘人數恢復至6000萬人次，仍遠低於疫情前的每月1億人次。報告總結月搭乘人次恢復不如預期的重要原因之一，就是乘客安全感下降；許多人對搭乘捷運的安全性失去信心，改選其他方式出行。

乘客的付費，是公共交通營運的重要資金來源；搭乘人次大減，讓運營方捉襟見肘，沒有更多資金投入升級安保或管理列車遊民問題，使搭乘人數可能進一步下降。想要解套，其實也不難，就是錢的問題。考量洛杉磯準備舉辦奧運，城市發展離不開捷運，雖然加州財政赤字，但仍有必要好好投資公共交通。

洛杉磯加大 加州 捷運

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