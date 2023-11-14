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黑五購物 只買需要的

德州人語

一年一度號稱最大促銷日的「黑色星期五」就要來了。今年的黑五開始得特別早，好市多從10月30日起就開啟了四波年底大促銷，沃爾瑪黑五網上銷售11月8日上線。這個黑五不僅持續時間長，商家在折扣力度和打折商品上也是層層疊加，令人眼花撩亂。

但如今高通膨時代，很多家庭都要勒緊褲腰帶過日子，在黑五消費季需小心消費主義陷阱，理性購物，不要「為了買而買」。

黑色星期五指的是感恩節之後的那個星期五。該名稱最早可追溯至上世紀60年代。這天是美國一年中最繁忙的採購季，商家都號稱拿出最大商品折扣，吸引買家消費。這波促銷至少會持續至隔周的周一「網路星期一」。

然而這麼多年來，黑五打折期開始得越來越早，從實體店到網上購物，但打折商品門類卻變化不大。各大賣場的黑五熱門促銷商品種類，無非是電視機、電腦、手機等3C產品。特別是電視機，是商家每年的最大賣點之一。

不過電視機、電腦這類電子產品不屬於易秏品，不會有人每年都需要買新電視機。即使有的電視百元不到，也大可不必因為折扣大就買一台，掉入消費主義陷阱。其他如廚房用品包括咖啡機、攪拌機，也不是需要年年購買的。

除了居家用品，每年黑五打折力度較大的還有衣服、護膚品等。雖然價格誘人，但對於精打細算的家庭，衣服夠穿就行；如今精簡護膚的理念非常流行，有效護膚不一定要買大牌產品，平價產品也能做到。

不過民眾若早有心儀商品，選擇在黑五降價時購買倒也是個不錯的機會。不過俗話說「一分價錢一分貨」。真正好的商品要麼沒有折扣，要麼折扣很低。例如最新款S9蘋果手表，沃爾瑪黑五才減50元；好市多黑多促銷商品，此前也有過差不多的折扣。

如今通貨膨脹時代，真心建議商家適當擴大商品種類，將更多生活必需品、日常用品納入折扣中，例如肉類、水果、衛生紙。對於民眾來說，這些日常必需品要比電視機、電冰箱的折扣更有吸引力。對於民眾來說，即使黑色星期五是一年大促時期，也不要盲目跟風血拚，選準真正需要的商品，貨比三家，才是王道。

黑五 黑色星期五 好市多

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