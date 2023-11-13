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35歲才考慮養老 已太晚

金山人語
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中國清華大學教授陳秉正，日前語出驚人「年輕人如果到35歲才考慮養老，其實已經晚了」。陳秉正的言論，雖然講的是中國；但仔細思考，生活在美國、尤其是在加州的年輕人，其實也面對相似問題。當社會老齡化日趨嚴重、政府福利機構債台高築，年輕人倘若不早做打算，養老將成大問題。

加州老齡化速度之快，可能超出許多人想像。州財政部人口預測顯示，2035年加州預計65歲及以上人口近900萬，約占加州總人口的23%。而年齡在20至59歲間的「適齡工作人口」，約有1800萬；換句話說，加州勞動力撫養比是2：1，即每兩個納稅人，就需要撫養一名老人。

而且人口老齡化現象，在20到30年內很難有改變。截至2023年底，沒有新生嬰兒潮跡象出現。加州老齡事務廳預計，在2060年前，加州社會老齡化問題，只會越來越嚴重。預計60歲及以上人口的年均增速，將達總人口增速的3倍以上。

人口老齡化，往往會使經濟發展陷入停滯。因為社會總體財富，通常集中在年長者手中；而他們不願做風險投資，更偏好「定存吃利息」、「買房當房東」等相對容易保本的操作。

聯準會（Fed）10月27日發布的美國家庭財務調查報告顯示，全美家庭資產中位數是19萬元，65至74歲族群資產中位數是其2倍，達到40.7萬元。75歲及以上，該數字是33.5萬元。加州沒有相關統計，但近年來不斷有年輕人因生活成本高被迫搬離，可推測加州年輕人財富，應該與全美情形相似，遠不及年長者高。

大量財富聚集在年長者手中，加上人口老齡化，會讓經濟發展陷入停滯，絕非危言聳聽。日本經濟泡沫破裂後，經濟數十年沒有起色。日本社會將其歸咎於「富裕的老年人」，甚至因此萌生「仇老」情緒。日本橫濱市有護士毒殺48名老人、耶魯大學日籍經濟學副教授Yusuke Narita探討日本經濟時公開建議「老人集體切腹自盡」，都是其中極端案例。

不過將經濟發展停滯，全部歸咎年長者，也不正確。日本政府在預見人口老齡化愈發嚴重後，沒有很好的應對，是問題所在。

日本政府沒有做好準備，加州政府也好不到哪去。加州社會福利機構，常年入不敷出。例如加州公職人員退休基金（CalPERS），已累積近2500億債務。加州就業發展局（EDD），債務200億；需要州長紐森出面向聯邦借錢，才能維持運作。州政府財政，甚至因大搞基建與錯估稅收形勢，出現高達300億元赤字。

既然不得不面對人口老齡化問題，政府看起來又未必靠譜；正如清華大學教授陳秉正建議，年輕人應從入職第一天起就做好養老儲蓄、投資打算，才能更好應對將來時局發展。加州人口老化問題從2035年起日趨嚴重，距今仍有12年；倘若2035年是35歲，現在正好是初入職場的22、23歲。「如果到35歲才考慮養老，已經晚了」。

加州 日本 投資

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