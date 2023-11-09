金山人語／紐森民調下滑的警訊

金山人語

一項柏克萊加大 最新的民調顯示，加州 州長紐森 的施政滿意度滑落至44%，創下該調查統計以來最低，不滿的比率升至49%，則是新高。值得注意的是，對紐森施政非常不滿意的比率從上一次的29%升至36%，同樣是最高紀錄。

這項調查在10月底進行，那時紐森剛好接連訪問以色列和中國大陸，不但搭上以哈戰爭的話題，甚至和中國國家主席習近平會面，聲勢如日中天。正當多數輿論都認為紐森這些動作有利於未來總統之路的同時，柏克萊加大的調查結果卻可能重重打臉紐森團隊的期待。

這份民調從2019年以來共做了11次(含這次)，最近兩次分別是今年2月和去年8月，換句話說，疫情後解封以來的半年期間，加州居民對生活不滿意程度還高於疫情當下。

有這樣的結果可能多數人不會太意外。過去半年，關於加州的消息幾乎沒有好的，充斥在黃金州的新聞，不外乎是愈來愈多的遊民、到處出現打砸搶犯罪、房價愈來愈高、基層勞工的罷工狂潮等。統計數字佐證，許多加州人正瘋狂地搬到外州，形同用腳投票。

作為少數族裔的華人，茶餘飯後的話題也都不再是住在加州有多好，而是治安愈來愈差、東西愈來愈貴的抱怨。

仔細觀看這份民調，當中有一項指標州府應當更警惕，該題目是詢問受訪者對於紐森正嘗試透過全國曝光或評論國家議題，凸顯他在民主黨全國政治地位角色的觀感。若撇開民主黨和共和黨德支持者，在沒有政黨傾向的受訪者中，有47%反對他這麼做，負面觀感逼近50%。

這個結果說明一件事，中間選民在意的可能不是紐森未來要不要選總統，而是趕快解決加州一堆問題。

當然，並不是整份調查都否定紐森政績，加州明年要針對1號提案(Proposition 1)進行公投，決定是否提供嚴重精神疾病遊民醫療服務與住屋，多數受訪者支持這項計畫。

紐森今年不到60歲，政治生涯還很長，有些輿論認為，當前民主黨中能接替拜登上位者非紐森莫屬，儘管他一再對外否認有意競逐大位，但嘴巴不說，行為卻很誠實。

本周舊金山要舉辦APEC，為了這次的國際會議，州府卯足全力清理市容並安置聚集在市區的遊民，為的就是要讓大家看到不一樣的舊金山。而且，拜登和習近平會面將成真，作為主辦州的主人，紐森可望再一次成為國際鏡頭焦點。

我們都樂於讓世界看到加州美好的一面，但會議之後的實事更應該要好好解決，畢竟有了政績，才能讓總統之路更順，否則連加州人都不認同，紐森想要進軍全國談何容易。