我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森挨批暗地角逐大位 沒膽子明說

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

一個前地檢長的童年與司改

金山人語
金山人語
金山人語

前舊金山地檢長博徹思(Chesa Boudin)最近又回到了新聞版面。自從2021年5月被舊金山選民投票罷免之後，博徹思到柏克萊加大教書，過著普通人的生活，逐漸淡出公眾視線，但是日前一部有關博徹思的紀錄片即將公映，又把他帶回到聚光燈下。

由格林沃德(Robert Greenwald)執導的紀錄片「Beyond Bars: It′s a Movement, Not a Moment」，從個人生活和公眾形象兩條平行線索，展現博徹思的人生道路和他的內心世界；相信看過之後，會令人對這位具有爭議的前地檢長有更深入的了解。

這部影片的名字很特別，英文裡「Bar」，「Movement」和「Moment」都是多義詞，可以有不同的解讀；影片的標題也可能是雙關語，可以譯為「跨越鐵欄：一個運動而不是一個片刻」，也可以是「超越小節線：一個樂章而不是一個瞬間」，甚至還可以有更多的涵義。

影片拍攝的時候，博徹思還在地檢長任內，但是已經面臨罷免壓力。片中採訪了博徹思的父母和養父母，讓觀眾了解到，博徹思的個人經歷對他的政治司法理念產生了怎樣的影響。

博徹思幼年時期，他的生父生母就因捲入極左政治團體謀殺而被判刑入獄。當時他的母親被判20年至無期徒刑，父親被判75年至無期徒刑，在美國都是很重的刑期。博徹思從小就經常就跟著養父母去探監。童年的他與親生父母見面最多的地點就是監獄

「在我能記事之前，我就已經有了監獄和牢房的經驗。」從博徹思的這句話裡，不難看出他的幼年人生經歷，對他成人後的政治司法理念產生怎樣的影響。博徹思的司法生涯從公辯律師開始。2019當選舊金山地檢長後，他就開始推行他的司法改革理念，以實現減少大規模監禁關押犯人的現狀。博徹思認為，監獄不是解決社會問題的方案。應該有比把大量犯人關到監獄更好的途徑。

這樣的理念當然很容易被指責為縱容犯罪，危害社會治安。博徹思也為此付出代價，上任兩年即被罷免。但是對於這樣的改革，兩年時間是否太短？如果再多給他一些時間，能不能實現他的願望？

與博徹思一樣，現任阿拉米達縣地檢長官善貞也是上任後不久就面臨被罷免。她認為罷免不能解決問題，趕走博徹思並沒有讓治安更好，應避免前車之鑑。

博徹思也經常被拿來與他的前任，現任洛杉磯地檢長賈斯康做比較。兩人都持進步派理念，都經歷罷免選舉。只是賈斯康命更硬，接連挺過兩次罷免行動。

賈斯康也有一段個人經歷，對他的司法理念產生不可低估的影響。據說，有一次賈斯康在審查案件文檔時，看到有一個被他起訴並被判刑的被告，姓氏與他一樣。後來他發現那個人正是他的生父。賈斯康震驚不已，並從此有了司法改革的想法。

博徹思和賈斯康是不是好檢察官，見仁見智。但是從他們的經歷可以知道，檢察官也是和我們一樣有親人有感情的常人。我們不妨從常人的角度去看待他們，或許會有不一樣的結論。

博徹思 罷免 監獄

上一則

MTC：2050年前解決灣區公共交通

下一則

一分鐘看加州／墨西哥亡靈節、美國萬聖節大不同

延伸閱讀

舊金山癮君子猖獗 平均1天有3人吸毒死亡

舊金山癮君子猖獗 平均1天有3人吸毒死亡
市長話金山／打擊毒品 多部門組建聯合執法部隊

市長話金山／打擊毒品 多部門組建聯合執法部隊
201初中霸凌案 華生家長控罪將撤銷

201初中霸凌案 華生家長控罪將撤銷
布碌崙檢察官辦公室證實：霸凌事件 華生家長控罪將撤銷

布碌崙檢察官辦公室證實：霸凌事件 華生家長控罪將撤銷
華人布碌崙地檢門前抗議 蔣莎樂稱有意撤控華裔家長

華人布碌崙地檢門前抗議 蔣莎樂稱有意撤控華裔家長

熱門新聞

孩子偷摘果樹、家長袖手旁觀。（受訪者視頻截圖）

孩子偷摘果樹 華人家長袖手旁觀 社群引憤慨

2023-10-29 20:46
北灣聖他羅莎24歲的男子洛佩斯日前在一處住宅內斬首殺害女性親屬，並帶著頭顱逃亡。警方發出通緝令，尋求公眾幫助，希望找到洛佩斯。（取自警方 X）

北加爆驚恐斬首案：24歲男子殺害女親屬 提頭逃亡

2023-11-03 19:35
最新新冠疫苗接種率極低。（美聯社）

最新新冠疫苗接種率極低 專家指「糟糕透頂」

2023-10-29 19:29
國家氣象局預測，加州將受風暴襲擊， 部分地區可能出現大雨。（美聯社）

風暴逼近 加州部分地區將迎大雨

2023-11-04 02:20
梅爾家門前南瓜裝飾。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷科技大佬萬聖節忙發糖 梅爾家排長龍 喬布斯家芭比風

2023-11-01 02:18
邵旗謙表示，疫情爆發後，舊金山轉機到北京的往返票價一度需要3000元，如今，兩地直飛航班只需要1800元，華人回國可省1200元。（記者劉先進╱攝影）

舊金山直飛北京復航 機票跳水1200元

2023-11-01 20:18

超人氣

更多 >
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光