我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

深究華人大媽「妄為之舉」現象

金山人語
金山人語
金山人語

部分在海外生活的華人，屢有膽大妄為之舉。公園抓野鵝燉湯、隨意採摘鄰家果樹、挖路邊野菜做美食等行徑，無不令人瞠目。造成該現象的原因，或許不只是法律意識淡薄，還與他們的出生、成長背景有關。

洛杉磯公園、街頭常可以看到野生動物，據律師劉龍珠爆料，曾有華人大媽，因為女兒愛吃鵝肉，就去抓公園內的野生大鵝。被執法者逮住後，大媽還反問「這有什麼錯？」殊不知早已觸犯聯邦遷徙鳥類保護法。

如果說這位大媽抓野鵝，是法律意識淡薄；那今年9月17日，趁夜黑風高偷摘鄰家棗子的兩名華人，很可能是知法犯法。當前南加州治安不靖，深夜出門有被搶劫風險；這兩人冒險選擇天黑摘棗，顯然是害怕被屋主或路人發現。

而且這類現象不是個案；在谷歌搜索「華人偷摘」關鍵字，可以輕易找到許多相關新聞。例如南加亞凱迪亞居民蔡小姐，辛苦栽種的番石榴被華人大媽「順手拿走」；紐約新港巷居民種的番茄，被華人大媽染指等。

綜合分析這些事件，不難發現當事人以大媽、大叔為主，且以不諳英文的第一代移民居多。通過年齡推算，他們大多出生、成長在中國貧苦年代，在十年文化大革命、三年大飢荒等歷史事件影響下，那是一個「禮樂崩壞」的時代。「批林批孔」，讓部分中國人不再信仰孔子；極端的唯物主義宣傳，讓敬畏之心蕩然無存。

文聖人孔子，生前周遊列國，惶惶如喪家之犬，吃了上頓沒下頓，被困於陳蔡之間。他用親身經歷，為中華民族塑造「君子憂道不憂貧」的價值觀。受此影響，中華民族往往推崇的，是「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟」的忠義之士。無論是關羽、岳飛這樣的武將，還是文天祥、史可法這樣的文官；他們都是事業上的失敗者，但都以其高尚的人格，被後人所歌頌。

然而在文化大革命的特殊時代背景下，這些「道義」被極端「利己」所取代。「紅衛兵」想的是如何把別人「鬥」下去，好讓自己牟利，而不是好壞是非。文化大革命結束後，中國滿目瘡痍；讓人民吃飽飯、活下去，成為領導層的第一要務；素質教育，只能等「衣食足」後才能「知榮辱」。這也使得1990年代的中國，出現經濟發展與國民素質不同步的狀況。

華人大媽做出有損族裔形象的低素質舉動，一方面是可惡的，另一方面他們也是可憐的。「時代的一粒沙，落在普通人頭上，就是一座山」，他們出生、成長在那個特殊年代，只能被裹挾前進；時代教會他們的，是無利不起早，是空手套白狼。他們根本無法察覺這麼做的負面影響。

指望他們通過數年旅美生活的耳濡目染，就能完全拋去舊時代印記，是不現實的。畢竟好的道德品質，需要幾十年甚至幾代人去培養。我們能做的，是通過媒體進行更多曝光與宣導，希望他們能夠驚醒，下次再行膽大妄為之事前，先三思。

華人 南加 亞凱迪亞

上一則

加州房貸救濟計畫將過期 屋主壓力大

下一則

又4家小型保險商 撤房屋險業務

延伸閱讀

華婦公園抓鵝 被制止反問有什麼錯？ 恐罰25萬關2年

華婦公園抓鵝 被制止反問有什麼錯？ 恐罰25萬關2年
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
中共政治局開會沒提李克強 聚焦構建中華民族共同體

中共政治局開會沒提李克強 聚焦構建中華民族共同體
華人律師劉龍珠 參選加州49選區眾議員

華人律師劉龍珠 參選加州49選區眾議員
洛縣青少年犯罪「失控」？無端攻擊路人 持槍搶商場

洛縣青少年犯罪「失控」？無端攻擊路人 持槍搶商場

熱門新聞

孩子偷摘果樹、家長袖手旁觀。（受訪者視頻截圖）

孩子偷摘果樹 華人家長袖手旁觀 社群引憤慨

2023-10-29 20:46
最新新冠疫苗接種率極低。（美聯社）

最新新冠疫苗接種率極低 專家指「糟糕透頂」

2023-10-29 19:29
邵旗謙表示，疫情爆發後，舊金山轉機到北京的往返票價一度需要3000元，如今，兩地直飛航班只需要1800元，華人回國可省1200元。（記者劉先進╱攝影）

舊金山直飛北京復航 機票跳水1200元

2023-11-01 20:18
南灣最大遊樂園Great America從9月底開始就陸續推出各種萬聖節活動，也有各種裝飾。（記者江碩涵／攝影）

矽谷科技大老家也跟著搞怪 成萬聖節景點

2023-10-27 22:52
梅爾家門前南瓜裝飾。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷科技大佬萬聖節忙發糖 梅爾家排長龍 喬布斯家芭比風

2023-11-01 02:18
張芳打造以「健康聯結」為主題的HE&C品牌，推廣茶文化，與水果口味結合，定製適合美國人口味的茶飲。（記者王子涵/攝影）

創業在美國／火鍋+楊枝甘露 華人張芳開餐廳征服美國胃

2023-10-29 02:19

超人氣

更多 >
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺