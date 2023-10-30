紐森偕中抗天候 藏「題外話」？

金山人語

加州 州長紐森 在萬眾矚目之下訪問中國，雖然他訪了中國高層人士，包括習近平，但行程表上的公開議題只有一項：對抗氣候變化。對他來說，加州沒有比對抗氣候變化更重要的任務。中國則被視為是加州實現氣候變化計畫的合作夥伴。他這次選擇到訪的地點，從香港、廣東到上海、江蘇和北京，都是中國經濟最發達、綠色科技最進步的地區。

加州可能是全美在氣候變化議題上政策最激進的州。加州政府推出的2035年後全面禁售燃油動力汽車，以及禁止使用天然氣爐灶等措施，都非常進步。不僅政府層面是這樣，就連大部分民眾也都是氣候變化理論支持者。如果你計畫裝修房屋，很有可能遇到一位裝修公司銷售代表，花上至少半個小時滔滔不絕向你灌輸氣候變化造成山火、洪澇、颶風等災害威脅大增，然後建議你選用他們公司最環保、最安全永續的建築材料進行裝修。

與加州相比，中國對綠色環保產業更多採取實用主義態度。他們雖然也提出人與自然和諧共生發展的口號，但更多是「綠水青山就是金山銀山」，即把綠色科技產業作為經濟發展的新引擎，主要是為了實現產業升級彎道超車，而不只是為了減少排碳放量。

可能正是因為少了一些意識形態影響，中國發展綠色產業道路更加順暢。因此深圳能成為第一個實現公交車隊全部電動化的城市，上海能建立最大的特斯拉超級工廠；中國生產的電動車能成為國際知名品牌，這些都不是偶然。

中國方面也沒有讓加州州長失望。紐森在華期間，熱情的東道主盡其所能向他展示了中國綠色產業最新成就。

在北京「意外」與中國國家主席習近平見面之前，紐森在中國最高光時刻，莫過於他在深圳試駕一輛中國生產、具有自駕功能的電動車。車輛行駛中，紐森揮動雙手向周圍人群打招呼，以顯示他並未控制車輛，而是自動駕駛狀態。

但是與此同時，紐森的老家舊金山所發生的事，卻令美國的綠色科技發展受到挫折。加州車輛管理局(DMV)認為無人駕駛電動計程車Cruise存在安全問題，宣布吊銷Cruise在舊金山商業運營執照。人在中國的紐森聽到消息後，立即表示完全支持DMV的決定，他的這一立場與市長布里德等多位舊金山官員相同。

對於Cruise自駕車 事件的處理，考驗政府如何管理新技術的應用，尤其是當新技術尚未完全成熟時，政府應該在多大程度上介入商業化市場。加州和舊金山對自駕車的管理底線，就是自駕車不能損害交通安全，這是一種負責任的態度。

紐森不妨藉這個機會向中國同行了解一下，他們是怎樣管理自駕車安全這一類問題，有沒有加州可以借鑑之處。

紐森與習近平見面後，大家都關心他們之間談了些什麼，幾乎忘了紐森訪中的主要任務。他們會談時媒體不能留在現場，只能等待後續官方消息。可以想像，紐森與習近平不會只是談論電動車和風力發電，他們肯定會談到很多大事，無論如何，在當前兩國關係出現緩和跡象下，如何共同應對氣候變化，世界兩個最大經濟體之間有充分合作的空間。