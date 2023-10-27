紐森見習近平 面子裡子都賺

金山人語

加州州長紐森 與前眾議院議長裴洛西是遠房的姑侄關係，與裴洛西在中美關係陷入冰點之際訪台刺激中共不同，紐森在政要批評聲中，訪問中國尋求合作，並與人權議題保持距離，以獲得中方高規格禮遇。紐森訪問中國，似在積累國際經驗，尋求2028總統大位的企圖，很難不引遐想。

紐森擔任州長以來，僅在2019年出國訪問中美洲國家薩爾瓦多；沒走出過美洲大陸的紐森，常被認為國際經驗不足。此次中國行，雖然只是紐森第二次走出國門，但他的收穫，顯然不小。

美國國務卿布林肯 今年6月訪問中國，從走下飛機一刻，就接連被「穿小鞋」。先是布林肯下機時，停機坪沒有紅地毯，被調侃「只有紅線，沒有紅毯」；而且接機的中方官員，也只有司長一級，顯然與布林肯級別不符。

布林肯在與中國國家主席習近平 會晤過程中，被安排在會議桌的左側，與坐會議桌右側的中方官員面對面，而習近平則坐在會議桌中央。依據中共影像表達標準，這通常是下屬向上司匯報工作的情景。布林肯訪華，顯然被有意「降格」處理。

僅僅四個月後，以地方首長身分訪問中國的紐森，卻獲得完全不一樣待遇。從紐森辦公室發布的新聞稿照片看，習近平不僅親自與紐森見面，兩人毗鄰而坐交談，會面禮遇等級完全不同。在習近平帶頭下，其他中方官員對紐森也是十分友好，中國國家副主席韓正更以「老朋友」稱呼紐森。

其實，紐森此次訪問中國，象徵意義大於實質。紐森與中方探討的合作議題，與前加州州長布朗2017年訪華時如出一轍，聚焦的都是「清潔技術」、「低碳環保」等領域。對紐森來說，此次出訪與其說是談合作，更像是累積個人「外交資歷」。

想要參選美國總統，絕不能小看「國際經驗」。2024年共和黨總統熱門候選人、佛州州長德桑提斯，今年就在「臨陣磨槍」；他接連出訪日本、南韓、以色列與英國，並與日本首相岸田文雄等政要會面，希望能累積到足夠的國際經驗。

相比布林肯訪問中國受到冷遇，紐森此行可謂是面子、裡子都賺到。面子部分，除了向選民展示他的外交手段，在中美關係不佳大背景下，仍有能力拿到中方禮遇。裡子則是累積了自己的國際經驗，為下一步厚植實力。

儘管紐森至今仍未鬆口表達參選總統的意向，但自從紐約前州長葛謨因性騷擾醜聞黯然離開政壇後；放眼全美有能力挑戰總統大位的民主黨人，只有紐森一人。2024年還有拜登再戰，到2028年就算紐森不想，黨內或許也會出於大局考量，「逼」紐森出山。更何況，從目前種種跡象觀察，紐森的未來，肯定不會止步於州長。