金山人語／做生意按章辦事 勿存僥倖

近日，在南加州 卡車駕校圈子裡曝光了一件離譜的事。曾在南加 州卡車駕駛界風光一時的達成卡車駕駛學校，在暫時關閉後，被學員爆料，該校雖在美國，卻沒有按照美國的規章制度辦校，保留著一些中國人做生意的不良習慣，甚至可能已經觸犯了法律。

最讓人瞠目結舌的是「掛羊頭，賣狗肉」。這所曾在南加州小有名氣的卡車駕駛學校，至少自2021年起就已經註銷。然而今年該校與學員簽訂的合同上，業者一欄為「Dacheng CDL」，該公司在網絡上的資料為運輸公司。

可是再仔細一看，學員與該「校」簽署的合同上，為諮詢合同，而非培訓合同。雖早已不是駕校，卻還照常收學費，做著教授駕駛卡車的生意。或許該校之前確實是正規的駕校，也培養出很多合格的卡車司機，但如今繞過美國法律規定的營業執照，收學員、做生意，卻是違規的。

更重要的是，這些學員在簽約時並未被告知這一事實，他們以為這是一個正規的駕校。譬如對方發給他們的合同文本包上赫然寫著「達成商業駕駛培訓基地」。

事實證明，沒有正當營業執照的經營，確實會出問題。如今該校暫時關閉後，一些未學成的學員要討退款無望，他們在這裡浪費了精力和金錢，卻什麼也沒得到。

這所冒牌的駕校，以為有卡車，有教練就可以瞞天過海開一所駕校。在加州，申請卡車駕駛學校經營許可，難度不小，要經過DMV的重重審查。其實在美國，申請經營執照都要經過這樣繁雜的程序，耗時又耗力。不過一板一眼也有好處，以駕校為例，可以保護學校和學生的安全，以及教學過程的品質和效率。

除了營業執照和合同上的問題，這所學校的教學過程中同樣反映了一些華人 做生意的習慣，例如口頭承諾。合約只是一個形式，教學過程中校方經常通過口頭承諾一些好處，或依據與學生關係好壞來給予對方好處。這都是很不專業的行為。做生意不是菜市場賣菜，不能通過討價還價和鄰里關係來定價，而是通過白紙黑字，保證雙方權利具有法律效益的合同來定。

美國是講法律的國家，有部分商家總是懷著僥倖心理，想要繞過法律法規辦事。也許這能貪一時便宜，圖一時之快，但會留下無數隱憂，這些問題遲早會爆發。只要被抓住一次，商家輕則賠錢、重則坐牢。為了一時之便，葬送整個商業前途，害人害己，實在不值得。

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