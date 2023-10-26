我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國批拉法關卡檢查過嚴 限制援助進入加薩

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

金山人語／做生意按章辦事 勿存僥倖

金山人語

近日，在南加州卡車駕校圈子裡曝光了一件離譜的事。曾在南加州卡車駕駛界風光一時的達成卡車駕駛學校，在暫時關閉後，被學員爆料，該校雖在美國，卻沒有按照美國的規章制度辦校，保留著一些中國人做生意的不良習慣，甚至可能已經觸犯了法律。

最讓人瞠目結舌的是「掛羊頭，賣狗肉」。這所曾在南加州小有名氣的卡車駕駛學校，至少自2021年起就已經註銷。然而今年該校與學員簽訂的合同上，業者一欄為「Dacheng CDL」，該公司在網絡上的資料為運輸公司。

可是再仔細一看，學員與該「校」簽署的合同上，為諮詢合同，而非培訓合同。雖早已不是駕校，卻還照常收學費，做著教授駕駛卡車的生意。或許該校之前確實是正規的駕校，也培養出很多合格的卡車司機，但如今繞過美國法律規定的營業執照，收學員、做生意，卻是違規的。

更重要的是，這些學員在簽約時並未被告知這一事實，他們以為這是一個正規的駕校。譬如對方發給他們的合同文本包上赫然寫著「達成商業駕駛培訓基地」。

事實證明，沒有正當營業執照的經營，確實會出問題。如今該校暫時關閉後，一些未學成的學員要討退款無望，他們在這裡浪費了精力和金錢，卻什麼也沒得到。

這所冒牌的駕校，以為有卡車，有教練就可以瞞天過海開一所駕校。在加州，申請卡車駕駛學校經營許可，難度不小，要經過DMV的重重審查。其實在美國，申請經營執照都要經過這樣繁雜的程序，耗時又耗力。不過一板一眼也有好處，以駕校為例，可以保護學校和學生的安全，以及教學過程的品質和效率。

除了營業執照和合同上的問題，這所學校的教學過程中同樣反映了一些華人做生意的習慣，例如口頭承諾。合約只是一個形式，教學過程中校方經常通過口頭承諾一些好處，或依據與學生關係好壞來給予對方好處。這都是很不專業的行為。做生意不是菜市場賣菜，不能通過討價還價和鄰里關係來定價，而是通過白紙黑字，保證雙方權利具有法律效益的合同來定。

美國是講法律的國家，有部分商家總是懷著僥倖心理，想要繞過法律法規辦事。也許這能貪一時便宜，圖一時之快，但會留下無數隱憂，這些問題遲早會爆發。只要被抓住一次，商家輕則賠錢、重則坐牢。為了一時之便，葬送整個商業前途，害人害己，實在不值得。

回覆回覆所有人轉寄

加州 南加 華人

上一則

太浩湖雪季 未來將明顯縮短

下一則

行人安全月 亞太裔出行謹慎

延伸閱讀

薛瑞福：中國緊盯以巴衝突是否影響美國亞太部署

薛瑞福：中國緊盯以巴衝突是否影響美國亞太部署
美中趨熱絡 中國學者：慎防美國大選年有變

美中趨熱絡 中國學者：慎防美國大選年有變
華爾街日報：以色列同意美國要求 暫緩進軍加薩

華爾街日報：以色列同意美國要求 暫緩進軍加薩
潛入賓州大偷拍女生洗澡 華男被逮 認罪稱影片已刪除

潛入賓州大偷拍女生洗澡 華男被逮 認罪稱影片已刪除
仍陷醫療危機 第3批救援車隊通過拉法關卡 聯合國：每天百輛卡車才夠

仍陷醫療危機 第3批救援車隊通過拉法關卡 聯合國：每天百輛卡車才夠

熱門新聞

北加州Airbnb房東傑姆澤公寓因房客堵塞馬桶，整個屋子遭水淹，損失慘重。（ABC 7）

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

2023-10-22 21:13
因建築設計受到歡迎的Crocker Galleria 購物中心，只剩下三家租戶，商場內人煙稀少。（記者李怡╱攝影）

舊金山市中心購物中心 Crocker Galleria只剩下三租戶

2023-10-23 22:25
警察局公佈的視頻顯示，楊占圓在中領館與保安和警察搏鬥的過程中一直手握匕首。（記者李怡╱翻攝）

襲擊舊金山中領館嫌犯 被警擊斃細節曝光

2023-10-20 14:31
由於認定Cruise無人駕駛計程車對公共安全構成威脅，加州車管局決定吊銷其營業執照。（美聯社）

威脅公安 金山Cruise無人計程車遭加州車管局吊銷營業執照

2023-10-25 02:20
今年美國鼠患最嚴重的城市年度名單，舊金山排名第五。（Unsplash）

全美鼠患最嚴重城市 舊金山排第5 沙加緬度居第33

2023-10-25 02:12
本周加州多地將迎來冰點氣溫。（國家氣象局）

本周灣區降溫迎惡劣天氣 可能影響市民戶外活動

2023-10-23 02:19

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人