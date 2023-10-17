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輝達的堅持：把一件事做到最好

金山人語
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科技高速發展的當下，引領潮流的科技領袖明星化，是一大特色。個人電腦時代，名星是微軟的蓋茲；互聯網時代，明星是臉書的查克柏格和亞馬遜的貝佐斯；移動通訊時代，明星是蘋果的喬布斯；現在進入人工智慧AI時代，最耀眼的明星當屬輝達(Nvidia)創辦人、來自台灣的黃仁勳

中文互聯網網民常親切地稱黃仁勳為「老黃」。最近舉行的華美半導體協會年會，充分證明了老黃在當今業界的地位和熱度。當黃仁勳穿著標誌性黑色皮夾克來到會場，頓時引發極大轟動。無論華人還是「老外」，大家都圍住黃仁勳，搶著與黃仁勳合影。與會者中很多人自身也是科技界重量級人物，但此刻在黃仁勳面前，全都變成追星族。

黃仁勳的熱度，首先來自於輝達在圖形加速晶片(GPU)業的領軍地位。輝達的成功，是時勢造英雄的典範。GPU技術的成熟，促成AI科技取得突破。AI時代來臨，又極大地促進了GPU的需求和市場的擴展。

雖然輝達並未直接開發AI產品，但是它的GPU圖像加速技術是發展AI不可缺少的關鍵設備。

人工智慧科技成為當下最熱門的話題，不是偶然。人工智慧理論早在上世紀五十年代就出現了。最早的人工智慧模型誕生於80年代。但是那時候AI沒有發展，主要原因是當時的硬體設備較原始，達不到AI所需要的運算能力。直到以輝達GPU為代表的加速計算技術成熟，才有所突破。

黃仁勳和他的輝達GPU圖像卡最初目標是3D大型遊戲市場。電腦遊戲畫面渲染，即在屏幕上畫出所需內容，需要進行簡單但是數量極其龐大的整數運算。用電腦中央處理器CPU來做這些運算效率較低。黃仁勳與他的朋友們發現，做一個獨立GPU來進行這些圖形計算，在一塊GPU上同時並列運行大量計算程序，能把CPU從簡單重複計算中解放出來，極大提升效率。

遊戲市場畢竟有限，但是輝達很快迎來另一個機遇。加密貨幣的興起，又對電腦計算能力提出新的要求。俗稱「挖礦」的搜尋比特幣，就需要進行極大量運算，輝達GPU又成為眾多挖礦者必備利器。

輝達GPU不是專門為AI而生，但是AI時代給輝達GPU開闢了前所未有的新天地。從自駕車到ChatGPT，人工智慧離不開機器學習、模型訓練，尤其是深度學習與神經網路模型。每一項AI成果的幕後都是數量極為龐大的張量(tensor)矩陣運算。這正是輝達GPU最擅長的。GPU的大規模並行運算能力是AI的關鍵。

雖然AMD等其他公司也做GPU，但是如今輝達已經當仁不讓成為GPU的代名詞。輝達開發的GPU並行計算編程框架CUDA更是成為業界標準。

黃仁勳是怎樣做到這一切的？用他自己的話來說，輝達30年來一直在做同一件事，就是聚焦加速計算。「我不是很快，但是我很能堅持」。

70年代電腦作業系統UNIX的設計者提出一個著名理念：作業系統的每一個程式只做一件事，但是要做得盡可能好。這一點也可以用來形容黃仁勳和他的輝達公司。

輝達 黃仁勳 AI

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