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零元購壞了店家門面和加州顏面

金山人語
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相較於舊金山市區，矽谷南灣被認為是治安比較好的地區，但最近也傳出Westfield Valley Fair的Gucci精品店被五個蒙面歹徒闖入，試圖「零元購」的當下被後備警員以及保全阻止，一人被逮、四人在逃。這個消息傳出來後，又讓矽谷南灣的華裔民眾議論紛紛了，就連矽谷這麼知名的精品百貨公司都會被搶，現在加州到底還有哪裡安全？

很多不熟悉美國文化的人會問，到底什麼是「零元購」？最早「零元購」的定義，是指透過各種折價券，讓商品的價格降到最低，消費者結帳的時候幾乎接近零元，賓主盡歡。

但自從加州2014年通過第47號提案—「刑事判決輕罪處罰倡議規約」（Criminal Sentences. Misdemeanor Penalties. Initiative Statute），財物價值在950元以下的竊盜罪從重罪變成輕罪，嫌犯不必入獄，刑期最高不得超過一年，甚至也不會被逮捕起訴以後，許多搶匪就開始專搶、專偷那些低於950元的商品，即便不小心高過950元也沒關係，他們總有各種方式可以脫身。

以前治安尚未如此敗壞前，歹徒都還是以小偷的方式偷竊生活物品。但自從疫情發生後，美國各大城市出現類似強盜集團的「團伙」，專門打砸搶知名商品店，從蘋果電腦、精品百貨到超市都有，也有些人不走搶匪路線，直接去超市、藥局推一菜籃車的生活用品，大喇喇的把購物車推出去，保全也不敢阻擋，深怕一個不小心弄丟自己的命了。

正因為治安與經濟的惡性循環，導致舊金山市中心已變成空城，能搬走的店家早已搬走，不能搬走的店家也用木板把自己的門面全部釘起來，完全沒有大城市該有的景象，讓人不禁唏噓。

相較於舊金山市區的沒落，居民生活相對富裕的矽谷南灣的精品店與百貨公司，好像比較不受影響，甚至不斷地擴張店面版圖，試圖找回實體購物的客群，不少精品店也常常大排長龍，迎接到訪的客戶。

但在繁榮的購物熱潮中，矽谷南灣其實早就淪為「零元購」下手的目標。最早在2019年，南灣Great Mall就曾發生槍戰，當時已確認是警方與三名搶匪的槍戰。2021年底疫情期間，Great Mall再次發生槍戰，密爾比達甚至出動了數百名警員圍剿搶匪。

同年，一樣位於密爾比達、華人密集區的環球廣場商場（Milpitas Square）也同樣發生槍戰，雖然嫌犯並非「零元購」搶匪，不過也是因為偷車被警方通緝，一連串陰錯陽差下變成警匪對峙的現場，許多人被困在店內不敢出來，也怕被流彈掃到。

尤其每年到了愈接近感恩節的時候，強盜與搶匪集團就愈是猖狂，也更讓人不敢隨意到實體店購物。現在也才10月初，就傳出精品店被搶，而且是在有警衛保全的情況下被搶，更讓居民擔憂接下來是不是有更多搶案？接下來還能安心去逛街購物嗎？

在結構性問題一直無法解決的情況下，「零元購」恐怕一時半刻也不會消失，身為平民老百姓，也只能摸摸鼻子，出門時抱持著安全至上的心情，在公共場合多幾份警覺心。錢還能再賺、命只有一條。 

矽谷 舊金山 加州

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