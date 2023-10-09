金山人語／迷幻劑合法化 風險大於收益

隨著迷幻劑合法化僅一步之遙，提倡這一政策的SB58法案走進大眾視野。這個主要以鼓吹迷幻劑治療功效的法案，相較其給病人帶來的益處，其實對社會的危害更加深遠。

SB58法案由代表舊金山的民主黨州參議員威善高（Scott Wiener）提出。該法案允許21歲以上個人擁有和使用以「迷幻蘑菇」為主的部分毒品 。目前加州 參眾兩院均已微弱優勢通過了該法案，若加州州長紐森簽字同意，就會生效。威善高提出該法案的主要論點有二，一是有頂尖大學的研究證明某些迷幻蘑菇可以帶來顯著的好處，二是包括退伍軍人在內有心理疾病的民眾使用迷幻劑可以緩解症狀。

然而威善高的這兩論點有明顯說不過去的地方。迷幻劑可能確實對治療心理創傷、抑鬱症等有效果，但是否應該就此合法化個人的使用？嗎啡對緩解疼痛也有效用，按照威善高的邏輯，是否應該將嗎啡合法化？答案顯然是否定的。目前嗎啡僅被允許在醫療領域使用，因為嗎啡若開放給個人合法使用，將帶來巨大危害。美國鴉片類藥物僅局限在醫生的處方藥中，即使是這樣，仍導致美國有無數人藥物成癮，因過量服用藥物死去。如果想實現迷幻劑藥用，不妨先投入資金對其深入研究，再通過FDA認證，作為處方藥造福人類。

其次，威善高利用退伍軍人助其「推銷」SB58，其實是置他們的健康不顧。個人使用致幻劑頂多可以說是放鬆自我，沒有醫學認證的科學劑量和療程，根本算不上治療。治療創傷和應激障礙有很多療法和藥物，而為美國做出巨大貢獻的退伍軍人，理應得到更好的療法。

反對迷幻劑合法的理由，簡而言之，就是風險超過收益。若個人允許使用少量迷幻劑，會造成更多社會不安定因素。近日河濱縣就發生了一起震驚社區的案件，一位母親因要求嗑藥的一男一女離她孩子的臥室遠一點，竟被其中嗑藥的女子用刀刺死。這位母親年僅28歲，這場悲劇也使三個孩子永遠失去了母親。可以合理推斷，當時正在嗑藥的兇手多少受到藥物的影響，才下如此狠手。

在藥物氾濫的加州，民眾最直觀的感受就是安全感的下降。走在大街上，看到零零散散的遊民 蜷縮在街邊，帶著孩子在公園裡，時不時飄來的大麻味，都使居民的幸福感直線下降。加州如今因藥物氾濫，導致的遊民問題，治安問題已經很嚴重。加州縣警協會會長的布德羅曾表示，如今在加州監獄中關押的犯人，有63%都有藥物成癮問題。而加州警察每天應對最多的案件，就是藥物成癮。如今的加州，實在承受不了更多毒品的合法化。（[email protected]）