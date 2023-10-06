今年10月1日之前，如果你在互聯網上搜索Butler這個姓，首先看到的可能是NBA邁阿密熱火隊球星Jimmy Butler。加州 州長紐森 1日宣布任命接替已故資深參議員 范士丹的人選，使得又一位Butler，非裔女性拉方札‧巴特勒(Laphonza Butler)成為最新熱點。

今年以來，有關范士丹健康狀況傳聞不斷出現。「范士丹何時退休？」以及「誰將繼承范士丹的席次？」一直是全美新聞界關注的焦點。范士丹於9月26日去世，也迫使紐森結束「長考」，立即公布任命范士丹接班人選，以完成范士丹餘下的參議員任期。

「巴特勒是誰？」可能是近日政界新聞界最多人問的問題。目前已有訊息看，巴特勒主要資歷是工會及民權運動方面，似沒有擔任過民選官員。她是非裔女同性戀者，又支持女性墮胎權，在加州政治氛圍下非常政治正確。用中國流行語說，是「根正苗紅」的理想人選。

紐森這項任命，無疑是經過多重考量之後的平衡。一方面兌現了他將任命一位非裔女性接任范士丹的承諾，另一方面又將已經宣布將競選范士丹席位的幾位政治人物排除在任命之外。

巴特勒宣誓就職之後，最大的懸念是：她只是一個單純代班人，完成范士丹餘下任期後就退出，還是會參加2024年參議員選舉，爭取連任？如果決定要參選，巴特勒必須在12月8日前登記。不久就會見分曉。

現任民選官員競選連任，往往具有很大優勢。國會議員選舉尤其如此。紐森將芭芭拉‧李等有意角逐范士丹參議員席次的政治人物排除在這次任命之外，主要也是出於這方面考量。可以確保所有參選人都從同一起跑線出發，沒有人會被保送上壘。

之前有消息說，紐森在談到他的任命計畫時，曾經暗示被任命者不會參加2024年參議員選舉。不知道紐森在選擇巴特勒時是否已經與她有默契。目前巴特勒還沒有表態是否會參選。但是如果她決定這樣做，沒有人能阻止她。雖然她還是政壇新人，但憑藉現任參議員的優勢，肯定會給明年選戰帶來很多變數。

這方面已有先例。2010年時任舊金山市長紐森當選加州副州長。舊金山市議會在任命新市長人選時一度陷入僵局，最終選擇各方都能接受的時任市行政官李孟賢。當時李孟賢曾承諾，做完紐森餘下任期之後不會尋求連任。

之後發生的事情大家都已經知道。2012年市長選舉時，在包括范士丹在內的多位舊金山政治人物積極勸進之下，李孟賢改變心意參選市長，並成功當選。

李孟賢是一位優秀的市長。但他沒有遵守當初的承諾也是事實。

作為參議院最新「插班生」，巴特勒應該首先立足於做好范士丹餘下任期，代范士丹站好最後一班崗，不要讓范士丹留下遺憾。這也是對這位已故參議員的最好紀念。