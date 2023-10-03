加州總統選票可剔除川普嗎？

金山人語

最近網路曾流傳，加州 州長紐森要求州議會立法，在明年總統大選加州選票上不列入川普 ，也就是禁止川普在加州參加總統選舉。後來證明是假消息，紐森從未提過這樣的要求，更沒有這樣的想法。

但是這樣的假新聞不是無緣無故出現。它反映出一部分加州人對川普深惡痛絕，以至於想要從根本上將川普排除在2024年總統大選之外，徹底斷了他的總統夢。至少有兩個民間團體確實提議，要求按照憲法第14修正案禁止川普參加總統大選。

美國的總統選舉制度，本質上總統由各州選出。加州有沒有權力將川普或任何其他總統候選人從選票上剔除？可能需要法律及憲法專家來解讀。根據現有法律，只要是獲得政黨提名的總統候選人，加州就必須將他們的名字列在選票上。

另一方面，憲法第14修正案規定，參與陰謀叛亂顛覆國家的人不能參選總統。部分反川普人士由此認為，川普在2021年1月6日衝擊國會事件中的角色構成參與叛亂，根據第14修正案，他應該被禁止參選總統。

目前趨勢來看，明年川普很可能再度代表共和黨參選總統。如果真的禁止川普列入加州選票，勢必引發極大爭議和曠日持久的法律戰。官司很可能一直打到最高法院，並延續很多年。任何頭腦正常的政治人物都不會樂見這樣的局面。

川普這樣支持與反對兩極分化的政治人物，確實帶來很多麻煩。如果他明年當選總統，勢必加劇美國社會撕裂。但是如果用政治手段打壓川普，試圖將他排除在大選之外，只會造成更大的撕裂。

民主國家選民最大。川普能不能當總統，只有選民能決定。即使再不受加州人歡迎，只要川普走合法程序獲得參選總統資格，就沒有理由不讓他在加州參選。

不少美國以外的民眾可能感到奇怪，為甚麼川普這樣「劣跡斑斑」、被控多項聯邦罪名的人還可以競選總統？

美國憲法沒有規定犯罪的人不能當總統。競選美國總統的門檻很低。憲法對總統參選人資格的唯一要求是出生在美國，年滿35歲的公民。川普雖然被起訴，甚至假設日後被定罪，但仍有資格選總統。

有網民設想過可能出現的最極端情景：川普在監獄裡當選美國總統，並在監獄裡宣誓就職，然後下總統令特赦他自己。出獄後直赴白宮上班。如果真的出現這樣場面，勢必成為美國政治史上一大奇觀。

川普參選的爭議，也是重新審視美國總統選舉制度的機會。與台灣選民直選總統不一樣，美國總統選舉多了一個州選舉人團(electoral college)的中間環節。這樣的設計既照顧到州權，又保障了選民投票權。

選舉人團制度最大的缺點是，可能出現選舉人票多數與普選票多數不一致。歷史上有過五次，普選票較少的候選人獲得多數選舉人票而當選總統。最近一次是2016年，喜萊莉的普選票比川普多280萬票，但是最終川普當選。