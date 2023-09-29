我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

加州油價欲小不易

洛城新語

加州油價常年領跑全美，美國汽車協會(AAA)數據顯示，2012年加州每升普通汽油價格，比全美均價貴0.3元；10年後的2023年，該數字進一步擴大，截至9月差價已升至2元以上。

不過加州政府似乎仍覺得油價不夠貴，總檢察長邦塔提告五大石油公司，要追究氣候變遷責任。此舉可能導致加州油氣減產，進一步推高油價，讓好不容易冷卻的通膨再次升溫。

加州油價貴，供給不足是主要原因之一。1980年代，加州人口約2400萬人，擁有43座煉油廠，每天產出約250萬桶原油。40多年後的今天，加州人口升至近4000萬人，但仍在營運的煉油廠卻下降至15座，日產原油減至175萬桶。簡言之，人口增加使汽油的需求一直上升，但供給不增反降，油價越來越高。

而加州原油供給不足問題，未來10年還會更嚴重。加州2022年8月出台新規，要在2035年全面禁售燃油新車；相關轉型已經開啟，第一道門檻是2026年，要求新車銷售中至少35%為零排放汽車。隨著燃油車市場在加州逐漸縮小，石油公司從經濟效益考量，不會在加州投資新建煉油廠。

加州本地供給不足，依靠進口能解決問題嗎？或許有民眾認為，加州市場油價高昂，會吸引外州原油流入。不過實際情況是，加州從2012年開始，出於環保考量，要求在汽油中添加特殊混合劑。這種混合劑是加州獨有，其他州煉油廠沒有做相應改良，想要量產成本會上升。

據美國智庫胡佛研究所（Hoover Institution）報告，加州此前煉油廠停產維護時期，為尋找符合加州規定的原油，必須通過海運，從南韓、加拿大等外國進口。國際貿易相比境內交易，通常手續費更加昂貴，運輸時間也更長。加州油氣供給問題，難以通過進口解決。

除供求關係外，油商被課重稅也是油價高昂原因。從2012年開始，2013、2015及2017年，加州連續以環保、修路等為由，增加汽油稅。截至2023年，加州居民每加侖汽油需要支付約0.73元汽油稅，遠高於全美平均的每加侖0.39元。

民主黨針對石油能源近年趨勢更盛，甚至動用法律手段進行打擊。2023年加州提告五大石油公司，訴狀中直言油氣生產是「公害（public nuisance）」，要追究石油公司的氣候變遷責任。這起官司，很可能加速石油公司在加州的減產。加上國際原油價格不斷走高的大背景，高盛與摩根大通都預計原油價格可能長期站上每桶100元的高價。加州未來汽油價格，欲小不易。

能源價格上漲，通常會帶來連鎖反應，讓好不容易冷卻的通膨恐再度承壓。「利在千秋」的環境保護固然重要，但「功在當代」的民生問題也不可不考量。加州「反石油」步子應穩健一點踏才是。

加州 油價 石油

上一則

瑞士奢華鐘表品牌 江詩丹頓入駐矽谷購物中心

下一則

金山灣區媽媽教室 10月6日教減肥美食

延伸閱讀

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元
社媒新騙局 冒充IG員工發放百萬獎金

社媒新騙局 冒充IG員工發放百萬獎金
油價上漲 美頁岩石油業者並不打算增產

油價上漲 美頁岩石油業者並不打算增產
加州、德州 互為州民最愛遷居地

加州、德州 互為州民最愛遷居地
加州州長紐森簽法案 限制學校審查書籍

加州州長紐森簽法案 限制學校審查書籍

熱門新聞

鑑於盜竊和暴力犯罪問題惡化，百貨連鎖店Target宣布關閉九家分店。（美聯社）

零售盜竊猖獗… Target百貨宣布關閉9分店 3家在灣區

2023-09-26 22:30
潘正義說：「城市應該嘗試所有的方式，勸告遊客不要在汽車裡存放物品，這會極大減少汽車盜竊的發生。」（本報資料照片）

馬斯克加碼10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責

2023-09-22 21:41
庫比蒂諾越南餐廳硬性規定收取18%小費引發憤怒。 （電視新聞截圖）

北加庫比蒂諾越南餐廳 強制18%小費惹怨

2023-09-26 14:16
加州州長紐森22日否決了必須要有人類駕駛在場的無人駕駛重型卡車AB316號法案。圖為數百名卡車司機上周在沙加緬度議會大廈前集會，高呼「簽署法案」。（美聯社）

紐森否決AB316法案 工會：數十萬人恐失業

2023-09-26 02:20
專家認為，舊金山辦公室地產市場已接近底端，空置率可能不會再攀高，並將可能於明年達到頂峰。(Getty Images)

「末日循環」來了？ 專家：金山衰退明年觸底

2023-09-23 02:00
北加州第42屆祭孔大典，俏生表演俏舞献禮。（本報記者／攝影）

北加州祭孔大典 蔡英文題詞「明德止善」

2023-09-25 02:18

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了