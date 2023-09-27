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彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

抗通膨 科學、理性消費很重要

金山人語
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美國因為有嚴格的法律和政策規範，再加上商家的公德心，消費者在市場上很少看到假貨。不過從某個角度講，這並不意味著市場上的商品都可以放心購買。在如今各種商品玲琅滿目的年代，不是所有商品都有購買的價值，也不是越貴的商品越好。

就拿人們日常需要飲用的水來說，一般人都會認為超市中的純淨水比家中水龍頭的自來水要好。純淨水經過淨化，無雜質，口感更好，不怕喝到細菌等不乾淨的東西。但其實市售純淨水並不如家中的自來水。南加州地區的自來水經過殺菌淨化，可以達到人類直接飲用的水準，更何況自來水中富含各種礦物質，包括可以讓牙齒強健的氟。人們每日苦心補充的各種礦物質，其實從日常的自來水中就可以獲得。市售純淨水不僅要花錢購買，還會產生塑料垃圾。當然，與純淨水相比，自來水的口感差很多。

再比如今年夏天賣的火熱的驅蚊、滅蚊產品，其實大多數都無用。電蚊燈發射的藍光並不能有效吸引蚊子，吸引蚊子的是人體散發的溫度和氣味。這種電蚊燈不僅在殺死蚊子方面成效甚微，還可能殺死其他益蟲。還有被廣泛使用的驅蚊手環，也是雞肋產品。手環只會對周圍的皮膚產生作用，身體其他部位很難照顧到。驅蚊有效的產品，只有美國CDC批准的四種物質，消費者一定要擦亮眼睛。

俗話說「便宜沒好貨」，價格越貴，商品越好。但在如今的市場上，這句話絕非完全正確。就拿護膚產品來說。目前皮膚界公認的抗老、補水最有效成分之一，分別是A醇（Retinol）和玻尿酸（Hyaluronic acid）。而這兩種物質本身並不貴。一些由皮膚科專家研發的產品，價格便宜，20、30元即可買到，在CVS等各大藥坊均有售。只要花費很少的錢，買對產品就可以有效完成皮膚的抗老、保濕，不一定要購買幾百元的護膚產品才可以達到效果。

這些年流行一種新理念，英文叫做「Less Is More」或者「Back To Basics」，本質上提倡去繁從簡，生活中只購買最基本的東西，不過度消費。特別是在通貨膨脹的年代，花費更需謹慎，把錢花在刀刃上。試想家中大大小小的商品，是否全部都發揮了功效？衣櫥中的堆得滿滿的衣服和鞋子，經常穿的又有幾件？此外，在選擇產品時，應多做調查，在權威機構資料的指導下選擇真正有效的商品。

加州 南加 通貨膨脹

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