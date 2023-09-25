上周，加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）扔給了埃克森美孚、殼牌、雪佛龍、康菲、英國石油 公司以及美國石油學會一本長達135頁的訴訟書，指控它們長期以來在知道真相的情況下，仍在化石燃料的相關風險問題上欺騙公眾，對社區和環境造成的損失達數十億美元。

邦塔提到，被告的石油公司早就知道燃燒化石燃料對地球氣候的影響。比如，在1989年至2004年間，埃克森美孚就已經在一些研究報告和行業內文件的記載中，承認過化石燃料對氣候變遷 的影響。然而實際上，埃克森美孚卻一直在付費購買的社論式廣告中，向公眾灌輸化石燃料與氣候變化無關的謊言；美國石油學會也是早早就收過有關氣候變化的警告。 此外，邦塔還控訴這些石油公司在向清潔能源轉型的承諾和努力方面撒謊。

石油公司影響輿論的努力沒有白費。 雖然一個多世紀以來，大量科學證據持續表明人類活動尤其是燃燒化石燃料，是地球表面和海洋盆地氣溫上升的罪魁禍首，但許多人並不認同。 耶魯大學2021年的調查顯示，30%的美國人認為全球暖化是自然變遷的結果；45%的人認為全球暖化不會影響個人生活。

此外，自2015年巴黎氣候協議簽署以來，石油巨頭們還花費了數億美元重塑自身品牌。 他們大力宣傳生物燃料、回收計劃、清潔能源投資等戰略，將自己描繪成綠色能源的合作夥伴。不能否認，他們也試圖想要從石油領域轉型，朝乾淨或綠色能源轉型，但進展非常有限，速度也不夠快，雖然宣傳讓往日的「石油公司」逐漸變身成新型的「能源公司」，但顯然加州政府並不買帳。

英國國家廣電台（BBC）在去年的一項新聞調查中披露，雖然這些石油公司加入了世界銀行的減排宣言，並承諾在2030年終結天然氣的排放（一種釋放高濃度二氧化碳、甲烷和黑煙灰混合物的氣體） 。 但它們在實際運作中，卻在藉助與外包公司簽約的形式來規避申報減除天然氣排放的義務，營造「綠色」假象。

加州向來對氣候變遷的議題特別關注，多項政策也領先全國，此次狀告石油巨擘，多數石油公司的回應都很平淡，認為氣候變遷議題是全國性的政策，不應該到法院討論，也因此多數專家預期訴訟將會是一個長期抗戰。

事實上紐森對石油公司不友善也不是一天的事，不管此次目的為何，但加州的動作至少掀開了一些不為人知的數據，因為對普通老百姓來說，想要接觸這些真相難度比接受經過包裝的宣傳大的多，到底誰對誰錯，未來訴訟之路上民眾自有判斷。