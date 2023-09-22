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罷工領失業給付 影響深遠

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加州今夏掀起罷工浪潮，時至9月仍未停歇；而民主黨人提出SB-799法案，很可能繼續助長罷工聲勢，影響深遠。如今該法案擺在州長紐森面前等候簽字，一邊是拒簽有違黨內期待，另一邊是執行恐加重財政赤字，紐森面臨兩難境地。

旨在為罷工工人提供失業保險的SB-799法案，自民主黨籍參議員波坦提諾（Anthony Portantino）提案後，很快在加州參眾兩會獲得通過。其中眾議會以59對18票同意，參議會是27對12票贊成，可見法案在議員中相當有民望，州長紐森想要逆勢拒絕簽字，阻力很大。

拋開政治，只從經濟角度考量，SB-799有讓加州財政赤字雪上加霜的隱患。加州失業保險金管理混亂，屢遭納稅人詬病。新冠疫情期間，失業保險金詐領嚴重，甚至出現過聯邦參議員范士丹被冒名詐領失業保險金的案例。雖然2020至2022年間三次更換掌門人，但詐騙案仍層出不窮；在被騙走約300億元失業保險金後，不得不由州長紐森與時任加州勞工廳長蘇維思出面，向聯邦政府貸款180億元，才讓失業保險金勉強維持運作。

換句話說，早已負債累累的加州失業保險金，很難負擔SB-799要求的新開銷，更令人擔憂的是，SB-799為罷工者提供失業保險，還可能讓債務狀況惡化。

失業保險金主要來源是「收入所得稅」。僱主不會向罷工者支付工資，後者就無需繳納罷工期間的「收入所得稅」。SB-799為罷工者提供失業保險金，減少勞工在談判僵持過程中的經濟損失，讓他們失去盡快與資方達成一致的誘因。而罷工無經濟後顧之憂，還等於變相鼓勵工人通過罷工，追求更高薪資待遇。法案一旦實施，加州罷工數量恐更多、時間更長，簡言之，稅金收入變少，保險金支出增多。

加州目前面臨225億元赤字，明年到期的2億4700萬元亞太裔平權預算、提供低收入家庭2萬個托兒補貼經費等，都有可能延遲或停止。財政本就捉襟見肘，將有限預算投入可能使財務狀況更加惡化的SB-799，讓更需要幫助的群體，無法獲得足夠金源，難以說服大眾。

而且失業保險金，原為「被動」失業者設計，幫助他們度過找工作期間的經濟困難。罷工屬於「主動」失業，是否有資格領取保險給付，存在很大爭議。共和黨籍參議員達勒（Brian Dahle）就直言，該案太過瘋狂，罷工本質是勞資糾紛，而不是就業問題。

不過加州參、眾兩會，均由民主黨把持；SB-799的提案者，也是民主黨人。紐森當家知柴米油鹽貴，又要顧慮黨內民望難逆，這也可能是他久久未決定是否簽字的原因之一。

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