華人城市發展也應注重多元化

近幾十年，南加州 華人聚集的城市中，中超遍地開花，華人餐廳、飲品店也此起彼伏地發展開來。走在這些城市的大街上，即便不會英語也完全不會影響生活。華人城市發展得對華人越來越便利，但未來的城市規畫，也應保證多元文化的進駐。

其實南加 州有不少老移民，即使來了美國幾十年，也不會講英文。這是因為南加州華人聚集的城市對華人太便利了。即使不講英文，日常生活完全沒問題。華人超市 、餐廳都有會講中文的人，鄰里街坊也都是華人。在南加州，有各種華人團體，唱歌、跳舞、登山的隊友都是華人。在華人區生活，宛如在國內一般。

不過如此便利的城市，也有華裔年輕人不喜歡。他們喜歡這裡中餐廳的家鄉味道，卻也愛異國風情美食，如墨西哥捲餅、韓國烤肉；他們喜歡這裡五分鐘車程就可以到中超的便利，卻也無法承受華人城市的高房價和房租；他們喜歡與華人為鄰的親切感，卻也願意體驗不同文化的異域風情。因此有很多華裔年輕人寧願住在非華人區。

華人區變得越加「華人」化，有人喜愛，也有人不喜愛。不過一座城市想要長足、繁榮發展，必須要保證多元文化的進駐。若一個城市大多數商家為單一文化，只會束縛城市手腳，產生惡性循環。一個城市擁有高比例的華人商家，會吸引更多華人入住，越來越多的華人則會導致越來越多的華人商家的發展，如此循環，只會越來越單一。

被吸引住在華人城市的人中，可能會有較高比例的，不懂英文的華人，因為這樣的城市會讓他們的生活更便利。而受教育較高，英文不受限的華人，則非必須住在這樣的城市中。

如果城市的發展文化過於單一，居民組成就會過於單一，這會影響到其他文化的商家的進駐，缺少多元化的城市，也更缺乏創造力。正如企業追求員工背景的多元化，城市也需要不同文化發揮創造力。

最後，在仇恨犯罪猖獗的當下，種族間的隔閡被拉大，各種族間需要相互了解才可以消除偏見和歧視。多元種族的社區，是最好消除間隙的方法。

一個城市的發展，需要施政人員的引導。每個城市的市議員對此責無旁貸。市議員在審視每個新建案、每個新商家，市政人員的組成時，都應將多元化考慮在內。多元的商家不會讓華人區的便利打折扣，而是讓華人區的生活更加多姿多彩。