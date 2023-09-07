金山人語

一般我們所知的上市公司財報投資 說明會，不外乎針對經營績效、產業前景、投資計畫向投資機構解析，很難想像這類的財報說明主題會變成討論治安。

高檔百貨公司Nordstrom 日前財報會議上，執行長Erik Nordstrom針對近期的團夥搶劫，向投資人解釋公司困境。因為今年8月12日，洛杉磯Westfield Topanga購物中心50名黑衣人手持防熊噴霧劑，將Nordstrom店內名牌服飾和皮包搶走，造成百貨損失10萬元。他不但批評這群歹徒無恥囂張，更向投資人強調該行業正面臨搶劫的「歷史性」損失。

其實，Nordstrom早在多個月前就因為治安問題，宣布7月關閉其位於舊金山大型購物商場Westfield內的店面，撤出舊金山。也因為如此，Nordstrom上季業績不好看，衰退幅度將近10%。

Erik Nordstrom強調，作為百貨公司，員工和顧客永遠都是擺在第一位的，但這類的團夥犯罪，對企業造成的損失已變成一個大問題。

Nordstrom不是唯一一家在近期針對團夥犯罪表達不滿的企業，整個零售業 都人心惶惶。運動用品零售商Dick's Sporting Goods公布上季財報，營收雖然增長3.6%，但獲利卻下滑23%。經營階層認為團夥犯罪猖獗，是損失增長的關鍵原因之一。

大型百貨Target首席執行官Brian Cornell日前也對投資人示警，今年前5個月，包括整個在零售業犯罪事件增加了120%，公司經營團隊正持續面臨這樣的壓力。

依據The National Retail Federation（全美零售聯合會）統計調查，美國大型零售商中，具規模的60家去年銷售衰退約1.4%，約等於945億元。這當中約有37%，換算約350億元來自於外部的偷搶損失，數字相當驚人。

聯合會並未解釋這350億元是直接損失，還是間接損失。但可想而知，若購物中心或百貨公司時常遭到數十人的集體搶劫，消費者必定愈來愈不敢到這類地方消費，久而久之，勢必衝擊商場營業額，影響範圍不單是被偷東西的價值而已。

今年下半年以來，尤其是8月，團夥搶劫（又稱零元購）在洛杉磯「遍地開花」，幾乎知名的購物中心或百貨公司，無論大小無一倖免，從Nordstrom、Target、Macy's（梅西百貨）、Foot Locker、The Shops at Santa Anita、South Coast Plaza等，都遭遇被搶命運。

甚至近期還經常發生青少年在購物中心鬥毆，嚇得該購物中心擬研議要求無成年人陪伴的少年們配戴身分證明。

新冠疫情發生時，實體的零售已面臨無人外出消費的巨大壓力，好不容易今年開始解封鬆綁，購物中心乃至於零售業再度迎來逛街人潮，現在卻面臨另一種可能從未想過、但不得不面對的新課題，只嘆現在百貨商場的生意愈來愈難做。