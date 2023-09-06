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金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

花錢買方便 恐成負面教材

金山人語
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近日，南加州核桃高中華裔家長會發起的一項學區提案引發爭議。內容是家長捐款1000元以上，他們的孩子在校用餐可以免排隊。部分華人家長將金錢畫分等級的陋習與觀念，套用進美國校園，是不懂美國文化的體現。

根據這項核桃高中華人家長會的傳單，列出了向學校捐款的七項內容，將捐款金額50元至1500元分為七個等級，其中「鑽石野馬」、「翡翠野馬」分別是指捐款1500元以及1000至1499元的家長。而捐款1000元以上家長的孩子，可以在學校領餐免排隊。

不敢相信，用錢換特權的情況如此光天化日地被提出，還是在提倡自由平等的美國。更不可思議的是，學校是教書育人，培養下一代的地方。作為家長若不帶頭做好榜樣，很容易成為反面教材。

出現這種情況的原因，很有可能是新移民家長不夠瞭解美國文化。在美國生活個幾年，就能明白，這種捐款免排隊的提案是不可能在學區通過的。而在中國大陸，拿錢換入學資格，拿錢換政府崗位，倒是很常見。這些華人家長雖然身在美國，卻擺脫不掉拿錢換好處的觀念。

不過，也應該辯證來看該事件。家長們的初衷可能並不是為了免排隊的特權而繳納錢財，而是鼓勵家長踴躍捐款，捐款的家長附帶有一些好處。為了鼓勵捐款而送給家長一些好處，這一邏輯本沒有錯，但如果可以換免排隊的特權，那就徹底變了味。眾所周知，排隊論的是先來後到，而不是按給錢多少，1000元的捐款對某些家庭來說可能無法負擔。我們社會一貫的做法是幫助弱勢群體，而非想辦法造福富人階級。

核桃高中華人家長會可能想吸引大家捐款，本意雖好，只是用錯了方法。其實這些家長鼓勵大家捐款，背後也有苦衷。學校經費長年不足，特別是經濟較為富裕的學區，政府額外補貼很少，甚至一些輔助人員如圖書管理員、課間維護秩序人員的開銷都需要靠家長捐款來支付，如果沒有足夠捐款，學校幾乎是半癱瘓狀態，也無法舉辦豐富多采的課餘活動，最終降低孩子上學品質。

增加學區捐款，從根本上是要轉變家長的意識，特別是沒有捐款習慣的新移民家長。一些家裡十分富有的家長，對學區卻一毛不拔。而一部分家長不捐款，則可能影響到其他原本熱中捐款的家長，最終惡性循環，誰都不願捐款。

學區 華人 核桃

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