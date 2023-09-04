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清理遊民營地 法官不應阻止

金山人語
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舊金山是著名觀光城市。金門大橋、九曲花街、漁人碼頭等景點世人皆知。但是近年舊金山最有名的另類「景點」，莫過於街頭隨處可見的遊民露營地。尤其是市中心田德隆地區最為嚴重。大量遊民帳篷不僅影響市容，更造成嚴重的治安及毒品氾濫等問題。本地居民對此怨聲載道，遊客更避之唯恐不及。舊金山的形象受到嚴重損害。

舊金山的遊民營地必須處理，刻不容緩。但是舊金山市府清理遊民帳篷遇到很大阻力。市府更因此而被告上法庭，最近官司已經打到聯邦巡迴上訴法院。

市府是否有權清理遊民營地，兩大陣營立場針鋒相對。以無家可歸者聯盟為代表的反對方認為，市府清除遊民營地是懲罰遊民，並將貧窮罪名化。清理帳篷並沒收遊民財物，是侵犯了遊民人權，違反加州和聯邦法律。

去年年底，北加州聯邦上訴法院法官頒布初步禁令，認為舊金山市府在為遊民提供庇護所之前就拆除遊民帳篷是不合理的，禁止市府對「非自願遊民」露營地進行清掃。

這項裁決引起很大爭議。不僅現任市長布里德等官員反對，就連曾經當過舊金山市長的州長紐森也大為不滿，直指法官裁決「荒謬」、「不人道」。華人社區也大多支持清理遊民營地。

一般都認為，遊民是因為各種原因迫不得已流落街頭。但事實上，舊金山有相當一部分遊民拒絕接受政府任何形式安置，寧願繼續睡在街上。對這些自願成為遊民人士，舊金山市府不再考慮為他們尋找庇護所。他們的露營地，也是目前政府主要的清掃目標。

舊金山市府律師邱信福辦公室表示，市府的政策平衡了無家可歸者的權利，與維護清潔和安全公共空間的需要。其辦公室提供法庭的文件表示，遊民會事前收到關於即將進行的清潔工作的通知，並且也會收到援助和申請庇護所的提議。只有在無家可歸者拒絕被安置他處後，才會被要求離開營地。

舊金山市府對遊民的處理，雖然說不上仁至義盡，但已算做得比較到位。遊民固然值得同情關懷，但是任由他們長期淪落街頭，不是解決的好辦法，對城市和遊民都是雙輸。反對方提出「市府必須為所有遊民提供庇護。只要還有一個遊民沒有庇護床位，就不能拆除任何一個遊民帳篷」的要求，不合情理。

遊民是世界各大都市都面臨的問題。但是舊金山的嚴重程度已不是普通城市所能負荷。截至本文寫作時，相關法律訴訟還在進行。美國是法治國家，希望巡迴上訴法院法官能合理判決，為舊金山清理遊民營地開綠燈，讓市府能行使應有職能，還舊金山美麗的城市面貌。

遊民 舊金山 庇護

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