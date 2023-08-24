5天破案 不能是曇花一現

金山人語

哈岡76歲老婦8月14日大白天在眾目睽睽之下，遭一名非裔男子行搶包包，老太太沒放手竟被拖行30呎，拖行畫面在世界日報揭露後震驚華人社區，主流媒體紛紛轉載引用，成為洛杉磯 最熱新聞。

就在同一周，南加Nordstrom商場出現30多蒙面人公然搶走近10萬商品也讓洛城譁然，這起團夥打劫事件同樣因為錄影畫面引起全國關注，有人將矛頭指向零元保釋政策，也有人究責微罪不舉的47號法案，總之對治安不滿聲量愈來愈高，美國知名饒舌歌手50 Cent在社群上發布「I told you LA was finished」（我告訴你洛杉磯完了）論述。

輿論壓力瞬間壓在執法單位肩膀上，加州 州長宣布會增加CHP（高速公路警）資源用於打擊零售犯罪，洛杉磯市長貝斯率領警局等機關大動作宣示成立專案小組，一時之間，全部的人動了起來。

8月18日，也就是哈岡老婦人被搶的第五天，洛杉磯縣檢察長賈斯康召開記者會宣布逮到行搶嫌犯，五天破案展現驚人效率，但這會不會是曇花一現仍是問號。而且就在22日，亞凱迪亞市再度出現購物中心團夥搶劫，完全不給警政單位面子。

團夥行搶不是最近才有，兩年前疫情期間，洛杉磯就出現被稱為零元購的快閃或集體行搶，那個時候北加如舊金山的商場也曾多次遭殃。

2021年7月底，紐森 率領眾多執法單位宣示將打擊團夥犯罪，簽署一個針對商店、超市行搶的法案，兩年過去，團夥犯罪沒有消失，搶案反而愈來愈誇張。今年4月南加康普頓超過百人團夥一個晚上洗劫6家店，受害店家包括加油站、餐廳、洗衣店等，所有搶劫的人擠在一家商店的畫面在當時也引發討論。其實上網搜尋一下，就會發現這類案件在加州幾乎月月上演。

紐森為了打擊零售搶劫，成立組織零售犯罪工作組（ORCTF），據該單位宣稱，累計兩年已經幫助追回3070萬美元的被盜商品歸還給零售商，同時CHP（加州高速公路巡邏隊）已進行超過1850次的零售犯罪調查，並逮捕了1250多名嫌犯。

但，問題不在表面數字，哈岡搶案的嫌犯前科多如牛毛，另外本月初格倫代爾超過30人行搶購物中心的嫌犯之一也有零售盜竊、入室及大規模盜竊等紀錄，這群人的共同點都是「累犯」。換言之，他們出了監獄仍再犯，還愈搞愈大，也因此，政府要對付這群暴徒是否有對症下藥值得重新檢視。日前已經有華人組織連署要廢除47號法案，姑且不論47號法案存廢是好是壞，但民間至少提出具體因應作法。

老婦人遭拖行的搶案，相信不是唯一的一起，遭到行搶卻沒被錄下的案件只怕更多。五天破案我們鼓掌叫好，但主管機關絕對不能只是因為輿論炸鍋後才認真抓人，應警惕的是，治安沒有妥協空間，更不能淪為作秀。