衛生局、學校防疫不同調

金山人語

加州 今夏新冠確診數增加，但南加官員的防疫 態度，卻截然不同。洛杉磯縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）繼續苦口婆心勸告民眾不要放鬆警惕，而洛杉磯聯合學區 總監卡瓦略（Alberto Carvalho）已將提高出勤率作為首要工作目標，要求發燒、感冒症狀不重的學生，繼續到校上課。

根據加州衛生廳8月中旬公布的新數據，加州最近7日的平均檢測陽性率升至7.6%，是今年5月5日低點3.4%的兩倍多。夏季出行潮、民眾機會增多等，都是新冠疫情升溫的原因。本報曾報導，有華女雖然重視防疫，但時隔兩年再度感染新冠，症狀還變更重。今夏疫情反撲的威力，不可小覷。

針對當下的疫情形勢，南、北加州的公共衛生局，仍持謹慎防疫的態度。從新冠疫情開始，洛杉磯縣公共衛生局就會定期發送新聞稿（press release）給各大媒體，提供新冠確診、死亡等統計數字的更新與防疫建議，堅持至今已三年有餘。包括ABC、KTLA及洛杉磯世界日報等在內的媒體，在2021年至2022年期間，也曾刊登衛生局公布的數字。

不過現在，翻遍幾乎所有媒體的網站，幾乎很難找到新冠相關的即時數據或防疫建議，但電子郵件卻可發現衛生局發送的新聞稿仍在繼續。在最新的一封新聞稿中，洛縣確診人數已突破370萬人次，局長費若強調，因為很多人在家自篩沒有去檢測機構，實際確診數會更高。

她還發出警告，今夏新冠升溫，民眾不要放鬆警惕。「新冠對年長、免疫低下者仍是較大的威脅，拜訪他們前，民眾應該自篩，確保沒有感染新冠。」

事實上，要求民眾時刻保持對新冠的警惕，費若不是唯一。北加州聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）和她的同事，現在在辦公室和其他擁擠的室內環境中，仍然堅持佩戴著口罩。柯迪表示，在如今的大環境下，她和同事們的確顯得有些另類。然而，隨著確診病例再次增加，加上她曾受過感染之苦，她呼籲民眾重新在室內戴上口罩。

與衛生局官員苦口婆心勸民眾謹慎防疫，形成鮮明對比的是，全美規模第二大的公立學區、洛杉磯聯合學區，卻有疏於防疫的傾向。學區總監卡瓦略在開學第一天呼籲，新學期希望出勤率提升到95%以上，要求發燒沒到104度以上、感冒症狀不重的學生，堅持到學校上課。

雖然他也提到新冠檢測陽性的學生，應該在家休息；但眾所周知，新冠出現症狀的初期，未必能立刻檢測出來，而病毒其實已具有傳染性。除此之外，卡瓦略還打算放寬對教職員和老師打疫苗的要求。他說，基於高疫苗注射率和低住院率，是時候改變政策了。

俗話說，位置決定腦袋。衛生局不希望看到疫情再掀高峰、學區出勤率關乎州政府的撥款，導致衛生局局長與學區總監對防疫持截然相反的兩種態度，相信這些原因民眾可以理解。不過，雙方都不應太過極端，衛生局的一些做法似乎反應過度，而學區的呼籲則顯得過於輕忽。