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罷工者的底氣與未來

金山人語

自今年初起，洛城乃至加州的罷工運動一直「風起雲湧」。編劇、演員、教育工作者、酒店員工和市府工人紛紛走上街頭，要求提升工資和福利待遇。

這麼多人罷工，是誰給了他們的勇氣？

有研究發現，自20世紀80年代以來，隨著個人債務水平的上升，罷工也有所減少——因為如果工人擔心失去工作將使他們無法償還貸款時，就會對罷工持謹慎態度。

然而，在疫情爆發之後，勞動力短缺讓了雇主們競相爭奪工人，工資開始以幾十年來最快的速度上漲。工人們的「底氣」，正是在這個時候一點點累積增加。

儘管目前房貸利率已攀升至6%之上，但過去幾年，絕大多數美國屋主都進行了重貸，依據消費者信用公司Equifax的數據顯示，70%的美國抵押貸款利率低於4%，換言之，美國人如今仍在享受低利率的房貸，也就是這群人負債的壓力並沒有太大。

另一方面，自今年2月起，聯準會連續數月的升息動作冷卻了燃料、住房和食品價格的漲勢，工資漲度開始擊敗通膨。根據美國勞工局數據，通膨率已從2022年6月9.1%的峰值降至今年6月的3%，而6月份的平均時薪增長率為4.4%。

這一切都為勞工運動的盛行提供了後方保障。對工人來說，罷一罷工，也是完全可以「負擔」的。可是需要思考的是，罷工之後，一切真的能從根本上好起來？

實際上，罷工看似是勞工對工資、工作條件和權益的集體抗議，但其影響可小可大。往小了說，企業得多給員工給點好處，往大了說，可能在經濟層面引發一系列連鎖反應，甚至推高通膨。

這其中的邏輯簡單來說就是，高通膨環境下生活成本增高，工人現有的收入無法滿足日常需求，從而引發罷工，進而導致企業被迫提高工資。一旦企業的成本增加，商品和服務的價格又會上升，繼續推高通膨。

這也解釋了為什麼在工會力量強大的20世紀50-80年代，工資和物價往往互相作用，呈螺旋式上升；而到20世紀80年代之後，反工會立法和全球化的興起將權力重心轉移到了公司手中，工會支持率持續下降，通膨則一直處於較低水平。聯準會兩位經濟學家在去年發表的一篇論文中指出，工會權力的下降可以將通膨波動性降低87%。

當然，經濟環境的變化絕對不是僅僅因為幾次罷工運動就會被徹底改變，二者關聯複雜，其中的平衡利害也絕非三言兩語可以言明。但可以肯定的是，僅僅強迫雇主支付更多費用，只是解決更深層次問題的「創可貼」（OK繃）。

因為日子過得好，才有了離開崗位、走上街頭的底氣。但走上街頭後，生活卻並不見得會變得更好。 罷工真正的價值，或者說罷工的「性價比」有多高？值得思考。

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